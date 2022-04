Příběh Andrey: Manžela jsem rozvedla, teď zažívám to samé

Jmenuji se Andrea, je mi 35 let, mám dvě krásné děti, nevěrného manžela a stojím před velkým rozhodnutím, co dál.

Bylo mi něco málo přes dvacet, když jsem Petra poznala. On byl starší, hádala jsem maximálně o osm let, ale bylo to téměř dvakrát tolik. To jsem však zjistila až později. Myslela jsem, že mu ještě ani nebylo třicet, vypadal opravdu dobře, sportovec.

Poznali jsme se v parku, kam jsme s kamarádkou chodily pravidelně běhat. Jeho jsem tam ale tenkrát viděla poprvé. Kamarádka nešťastně upadla, poranila si kotník a on nám pomohl. Společnými silami jsme ji dovlekli k jeho autu a odvezl nás do nemocnice na ošetření. Nabídl mi, že se mnou počká, až ji ošetří a hodí nás domů.

Učaroval mi starší muž

Mohla jsem odmítnout, ale nechtěla jsem, zaujal mě už na první pohled, jak byl pozorný, milý a hlavně se mi moc líbil. Povídali jsme si dvě hodiny a pořád, i když jsme se vlastně vůbec neznali, jsme si měli co říct. No a nakonec mě pozval na schůzku a já s nadšením souhlasila.

Začali jsme se vídat. Ne moc často, tvrdil, že je časově hodně zaneprázdněný. Pracoval v marketingu, na vyšší pozici, měl pod sebou několik lidí a náročné klienty. Už jsem i věděla, že je o patnáct let starší než já, ale byla jsem tak hloupá, že mě ani ve snu nenapadlo, že v tomhle věku takový pěkný chlap určitě nebude sám, ale nezeptala jsem se a on o tom nemluvil.

Celkem brzy jsme spolu měli i sex, u mě doma. Bydlela jsem s kamarádkou, která byla v našem bytě v pronájmu, ten byt patřil mým rodičům, kteří byli služebně v zahraničí. Scházeli jsme se asi tři měsíce, když jsem se ho zeptala, proč taky někdy nejdeme k němu.

Až tehdy mi řekl, že je ženatý a má desetiletou dceru. Byl to pro mě strašný šok, probrečela jsem celý večer i noc a už ho nechtěla nikdy vidět, ale stačil jeden telefonát, jedna velká kytka a jeho ujištění, že mě miluje jako nikoho nikdy dřív a všechno jsem hodila za hlavu.

Omlouvala jsem si sama sobě, že je to jeho rodina, to on jim ubližuje, já byla svobodná, mě se to netýkalo, a hlavně jsem o jeho ženě a dceři dlouho nevěděla. Byla jsem zamilovaná a tak naivní.

Pochopitelně jsem doufala, že se rozvede, ale nemluvila jsem o tom. Nechtěla jsem ho do ničeho tlačit, jenže další vývoj rozhodl za mě. Přišla jsem do jiného stavu. Vždy jsme při sexu používali ochranu, tedy Petr, já antikoncepci brát nemohla, ale tenkrát jednou jedinkrát si ji nevzal a já otěhotněla.

Bylo mi jednadvacet, na dítě jsem měla ještě spoustu času, taky jsem mu řekla, že rozhodně nebudu svobodná matka, nezůstanu sama s dítětem. Rozhodnutí bylo na něm, buď podstoupím interrupci, nebo se rozvede a bude se mnou.

Rozvod, dítě, svatba

Rozvedl se, narodil se nám syn, rok po jeho narození jsme se vzali. Od své první ženy i dcery se odstěhoval, nechal jim prakticky všechno, měl pochopitelně výčitky svědomí, hlavně kvůli dceři.

Mí rodiče nebyli z mého vztahu nadšení, neschvalovali ho, obměkčilo je až narození vnoučete. Přepsali ale na mě svůj byt. První roky našeho manželství byly celkem fajn, manžel mi pomáhal se synem. Po dvou letech jsem opět otěhotněla, opět neplánovaně.

Dřív jsme se shodli, že další dítě si pořídíme mnohem později, ale stalo se. Narodila se nám dcera, manžel byl šťastný. S dcerou z prvního manželství se odcizili, ona ho odmítala, nemohla mu odpustit, že od nich odešel. Nestýkají se dodnes.

Péče o dvě malé děti byla náročná, ale musela jsem to zvládnout. Manžel už se tolik nezapojoval, z práce chodil až kvečeru, žádné babičky jsem neměla, moje máma žila v zahraničí a Petrova matka o naše děti nejevila zájem. Ani ona mu nedokázala odpustit, že opustil svou rodinu kvůli mladé couře (ano, takto mi řekla, když jsem ji pozvala na naši svatbu).

Ve společnosti stále flirtoval

Prvních pět let našeho manželství jsem trávila především s dětmi, manžela jsem vídala po večerech, o víkendech a také jsme párkrát jeli na dovolenou. Po mém návratu do práce jsme občas už někam vyrazili spolu.

Dcera mé kolegyně, studentka, která znala děti odmalička, nám pomáhala s hlídáním. Děti ji měly rády a ona si přivydělala pár korun. Jak jsem byla po tolika letech s manželem mezi více lidmi, nešlo si nevšimnout, jak neustále kouká po mladých ženách, jak flirtuje se servírkami. A všechny mu to rády oplácely.

Můj muž je stále hezký chlap, hodně o sebe dbá, sportuje, na to, že mu brzy bude padesát rozhodně nevypadá, člověk by mu hádal klidně o deset míň, a on si je toho moc dobře vědom.

Manželovo chování mi bylo nepříjemné, cítila jsem se zbytečná, bylo mi trapně, když jsem viděla, jak se chová a já stojím, sedím vedle něj odstrčená. Několikrát jsem mu to řekla, on na to odpověděl, že jsem hloupá, že to přeháním.

Jenže nezůstalo jen u flirtování, jsme spolu 15 let a já vím, že má jinou. Podezření jsem měla už nějakou dobu, ale tu pravdu mi řekl až náš syn. Otce totiž viděl. Syn šel po škole ke kamarádovi, který bydlí na druhém konci města, a uviděl svého otce vycházet z vedlejšího vchodu s mladou dívkou. Prý se objímali, šli k jeho autu před domem, tam se prý dlouho líbali a poté manžel sám odjel.

Syn mi to řekl až několik dní poté, prakticky jsem to z něho vytáhla, když mi bylo podezřelé už několik dní trvající jeho divné chování. Řekl mi, že otce nenávidí a chtěl by, aby byl pryč.

Nevím, jak s tím vším naložit. Manžel mě hodně zklamal. Pak si říkám, co vlastně chci, vždyť už to udělal jednou, kdysi se mnou a kdoví, jestli tato jeho známost není během našeho manželství už několikátá.

Andrea

