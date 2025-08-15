Vím o jeho nevěře, ale dělám, jako by se nic nestalo. Nechci ho ztratit

Někdo by řekl, že být splachovací může představovat v životě povahovou výhodu. Nic se ale nesmí přehánět. Na příkladu dvou čtenářek si pojďme ukázat, kam až může vést, když na sobě necháte „štípat dříví“. Co byste na jejich místě dělali vy? Hlasujte v anketě.
Ilustrační snímek

Příběh Boženy Nemám odvahu říct mu, že to vím

Slyšela jsem toho v poslední době na svou adresu poměrně dost. Známí mi říkají, že jsem blázen, dobré kamarádky jdou ještě dál a neustále mi omlacují o hlavu, že nemám žádnou hrdost a důstojnost. Já bych k tomu dodala jen, že jsem zřejmě splachovací, nebo spíš neschopná cokoli řešit. Takže, abych nějak začala, můj svět se točí kolem manžela.

Jsem s ním už dobrých pětadvacet let a musím říct, že jsem nikdy nelitovala, že jsem si vzala právě jeho. Byla to má láska, vysněný chlap, který si mě všiml a jako v pohádce mě požádal o ruku. Vznášela jsem se štěstím, patřila jsem mezi takové ty šedé myšky, které nikdy ani nedoufaly, že by o ně zavadil, byť jen pohledem, ten muž „z jiné ligy“. Osud se na mě usmál, povedlo se a já myslela, že už budu jen šťastná. Snila jsem o velké rodině, hromadě dětí a pěkném domě, doufala jsem, že s tímhle chlapem po boku to zvládnu.

Záhy po svatbě se nicméně ukázalo, že on na děti až tak nespěchá. „Ještě si užijeme,“ argumentoval stále a já, protože jsem to já, jsem se nechala uchlácholit. Najednou mi bylo pětatřicet, děti nikde a on moje dotazy na téma KDY odrážel odpovědí: „Už nejsme nejmladší, možná bychom se měli víc soustředit na ten dům.“ Prostě, po celou dobu jsme si jen „užívali“ a ve výsledku nebyly děti ani domek. Jenže já se na něj nedokázala zlobit...

Peripetie při hledání toho pravého. Na lásku vašeho života není nikdy pozdě

A tak šly měsíce a roky – potomky jsem už vzdala, dům se dosud nerýsuje, pořád si jen „užíváme“. Jak se ale nedávno ukázalo, užívá si víc manžel. Do práce mi zavolala neznámá žena a oznámila mi, že už to nemůže vydržet a chce mi říct, že bych se měla rozvést.

S mým mužem to prý táhne několik let, jenže on nemá odvahu mě opustit, že bych si neporadila. Tak mě chtěla poprosit, zda bych nemohla rozchod iniciovat já, bylo by to pro něj rozhodně snadnější. „Aha, děkuju,“ zmohla jsem se na odpověď hodnou prostoduchého tvora. Ale co dál?

Svěřila jsem se kamarádkám a ty radily, ať prásknu do stolu a jdu. Na to jsem však nenašla odvahu, mám manžela pořád ráda, nedokázala jsem ho ani s tou situací konfrontovat. Zkrátka jsem to tak nějak vyignorovala a teď doufám, že se mi to jen zdálo nebo že to byl omyl.
Božena

Co by podle vás měla Božena dělat? Hlasujte na další straně.



Vím o jeho nevěře, ale dělám, jako by se nic nestalo. Nechci ho ztratit

