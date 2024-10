Příběh Nely: Slíbil mi, že odejde od manželky, teď s ní čeká další dítě

Část 1/3

Na jednom večírku u kamarádů jsem potkala chlapa, ze kterého mi doslova spadla čelist. Vypadal jako nějaká filmová hvězda, byl vtipný, hezký, sexy, a tak jsem neměla nic proti, když se kolem mě začal točit. Nosil mi drinky, zval mě k tanci a nakonec mi i nabídl doprovod domů.

Bydlím v pronajatém bytě s kolegyní, ale ta byla zrovna u rodičů. Měla jsem dost vypito, on byl milý a přítulný, tak jsem ho pozvala k sobě domů. Nakonec, bylo to stále v tom módu, který jsem si dovolila – užít si, dopřát si zábavu a pak žádná telefonní čísla, žádné schůzky, žádné vztahy, žádné zklamání.

Jak se dalo čekat, i sex s ním byl vážně skvělý. Ale brala jsem to stále jako jednorázovou záležitost. Ocenila jsem, že se ráno vypařil jak pára nad hrncem, nechtěl si povídat, smažit vajíčka ani nežádal moje telefonní číslo. Hezká vzpomínka, nic víc. Tak jsem to brala.

Ale pak se ozval. Oslovil mě přes sociální sítě, že si na mě sehnal kontakt u známých, kde jsme se potkali. Docela mi to imponovalo a navíc jsem si vzpomněla, jak mi s ním bylo dobře, nedovedla jsem se ubránit vzrušení. Varovné světýlko kdesi vzadu sice blikalo, ale co, tak se pobavím ještě jednou, říkala jsem si.

Rafinovaně naplánoval víkend v hotelu v jednom krásném lázeňském městě, pozval mě na večeři, byli jsme tančit, promilovali jsme spoustu času a pak mi řekl, že je sice ženatý, ale že by se se mnou rád vídal dál, protože jsem žena, o které celý život snil.

Lichotilo mi to, ale dost mě zaskočilo, že má rodinu, a dokonce i dvouleté dítě. Neměla jsem zájem udržovat vztah se ženáčem, to je to poslední, co by bezdětná zklamaná třicítka měla dělat, pokud si chce zachovat duševní zdraví. Jenže já, káča, si řekla: No a co, tak se občas uvidíme, zajedeme na výlet, bude to fajn. Nebudeme se na sebe vázat. Přece.

No, tak jsme se vídali a z toho nezávazného vztahu to došlo přesně tam, kam nemělo. Zamilovala jsem se. A myslím, že i on. Čím déle to trvalo, tím víc mi psal, tlačil na setkání, posílal mi kytky, kupoval dárky. Sliboval, že to s manželkou ukončí a budeme jen spolu. Musím prý být jen trochu trpělivá, protože je potřeba zařídit spoustu věcí ohledně majetku a taky synek je ještě malý a měl by z toho trauma.

Tak jsem čekala. Utekly měsíce, pak rok, dva. Stále se setkáváme, jezdíme na „služební cesty“, dokonce i do zahraničí a na déle než víkend. Zahrnuje mě dárky a stále slibuje. Jenže pak se to stalo.

Kamarádka mě vytáhla na premiéru do kina a tam jsem ho v davu zahlédla. Už už jsem na něj chtěla zamávat, zavolat, ale pak jsem si všimla, že není sám. Byl tam s manželkou. Když jsem se podívala pořádně, nešlo přehlédnout její klenuté břicho. Byla tak v sedmém měsíci těhotenství!

V první chvíli jsem tomu nechtěla věřit. Sesypala jsem se, utíkala na toalety, kde jsem brečela jako želva, úplně jsem se rozklepala, nevěděla jsem, co se se mnou děje. Kamarádka mě odvezla domů, nalila mi panáka a utěšovala mě. Jenže mně se v jeden okamžik zhroutil celý svět. Co mám teď dělat?

Nela

