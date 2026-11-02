S přítelem jsme spolu chodili dva roky. Působil spolehlivě, měl dobrou práci v IT, byl pozorný a líbilo se mi, jak hezky mluví o své rodině. Brala jsem to jako důkaz, že si váží hodnot a je z domova dobře vychovaný. Když přišel s nápadem, abychom začali bydlet spolu, měla jsem radost. Navrhl, že bychom mohli jít do horního patra rodinného domu jeho rodičů na okraji města. Tvrdil, že patro má samostatný vchod, vlastní kuchyň i koupelnu, a že budeme mít absolutní soukromí a navíc jako bonus velkou zahradu.
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Hned po vybalení krabic mě ale realita dost zaskočila. Oddělené patro je jen iluze. Máme sice samostatný vchod, ale spojovací dveře v přízemí zůstávají permanentně odemčené. A jeho matka bere celý dům jako svoje výsostné teritorium. Běžně se stává, že o víkendu v osm ráno otevře dveře do naší ložnice se slovy: „Děti, nesu vám teplé koláče,“ zatímco my ještě spíme nazí v posteli. Když jsem se ohradila a navrhla příteli, že se budeme na noc zamykat, jen se zasmál a řekl mi, ať neblázním, že to máma myslí dobře.
Postupně jsem zjistila, že přítel vlastně nikdy neopustil servis dětského pokoje. Přestože jsem nakoupila jídlo a těšila se, jak budeme společně vařit večeře, v pět odpoledne už bylo navařeno dole. „Přece nebudeš stát u plotny po práci, mamka udělala pro všechny guláš,“ odbyl mě, když jsem navrhla, abychom jedli nahoře sami.
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Jako babička jsem toho musela hodně spolknout. Teď jsme se snachou kámošky
Vrcholem bylo, když jsem jednoho dne přišla domů a našla tchyni, jak ukládá jeho vyžehlené trenýrky přímo do naší šatní skříně. Přitom prošmejdila i mé prádlo a u večeře si neodpustila poznámku, že „moderní krajka se špatně pere“. Nevím už vůbec, jaké to je mít vlastní soukromí.
A tak je to se vším. Když jsem nám dvěma chtěla naplánovat sobotní výlet, přítel už měl v diáři program, který mu vymyslela matka – sázení keřů, návštěva u tetičky, která potřebuje seřídit novou televizi, nebo rodinný oběd s příbuznými.
Už několikrát jsem se pokusila nastavit hranice a požádala o klíč od spojovacích dveří, ale přítel na mě vyjel, že jsem nevděčná. Tvrdí, že jiné holky by byly šťastné, jaký máme full servis, ušetřené peníze a navařeno, a že dělám zbytečné scény.
Minulý víkend pohár přetekl. Chtěla jsem se po sprše natřít krémem v naší koupelně, když vtom tchyně bez zaklepání vzala za kliku, aby nám přinesla vyprané ručníky. Vylekala jsem se a v afektu na ni vyhrkla, ať se konečně naučí klepat. Dole z toho byla šílená scéna. Přítel se navíc nepostavil za mne, ale šel utěšovat plačící matku, která si stěžovala, že jsem na ni hnusná.
Mám ho ráda, ale už prostě nedávám život pod permanentním dohledem jeho matky a s pocitem, že jsem v domě jen nezvaný návštěvník, který narušuje rodinnou pohodu. Pochopila jsem, že můj přítel ve třiceti letech odmítá dospět a přestřihnout pupeční šňůru.
Dala bych mu nůž na krk - buď okamžitý odchod do vlastního podnájmu, nebo konec vztahu. Jenže se bojím, že i kdyby se mnou nakrásně odešel, jeho matka mi to nikdy neodpustí a já budu navždycky ta špatná, která ho odtrhla od rodiny.
Tereza
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