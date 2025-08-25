Z domova jsem odešla celkem brzo, nejdřív jen na týden, když jsem bydlela na intru, po škole jsem se odstěhovala za svým přítelem a s mámou jsme se jen navštěvovaly a vídaly se při různých rodinných setkáních. Náš vztah byl ale fajn, jezdily jsme spolu i na dovolené, prostě pohoda.
Pak si ale našla o patnáct let mladšího přítele a já se najednou ocitla na vedlejší koleji. Trávili spolu veškerý volný čas, dokonce se k ní docela brzy nastěhoval. Podle mě je to vyžírka a netáhlo, ale máma je asi zamilovaná, tak s ní o tom není řeč.
Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.
A aby toho nebylo málo, tak po necelém roce vztahu otěhotněla a rozhodla se dítě si nechat, i když už jí je padesát let, což mi přijde na mateřství fakt pozdě. Ironií osudu je, že já jsem v té době byla také v jiném stavu, takže se můj syn narodil o pár měsíců dřív než jeho teta, moje o hodně mladší sestřička.
Celá širší rodina si o mámě myslí, že je padlá na hlavu, pořídit si „na stará kolena“ mimino, ale já jsem to ze začátku brala docela s klidem. Říkala jsem si, že je to její život a jen ona sama se musí rozhodnout, co dělat. Jediné, co mi na tom nesedí, je její přítel, který se moc do práce nehrne, doma na nic nesáhne a máma je na všechno sama.
Má sice něco našetřeno, protože podědila nějaké peníze, ale myslím, že si svou rodičovskou představovala trochu jinak. Já navíc bydlím víc než stovku kilometrů daleko, takže jí moc nepomůžu. Myslím si taky, že ve svém věku už není tak fresh jako jiné maminy, co jsou o generaci mladší.
Vím, že mi do toho nic není, je to její život, ale myslím si, že si parádně zkomplikovala život. Také mi je líto toho načasování – sice jsem kdysi sestřičku chtěla, ale to bylo v jiné etapě života. Teď mám svou rodinu a s mámou i malou ségrou se ani moc nevidíme.
Taky jsem si myslela, že máma bude taková ta fajn hlídací babička, ale o tom nemůže být ani řeč. Třeba se to časem zlepší a budeme si vzájemně děcka hlídat, ale teď je to takové divné – máma na babičkovskou roli nemá čas ani sílu. A já jen doufám, že jí to s partnerem vydrží, protože skončit sama s děckem v jejím věku, to bych jí fakt nepřála.
Přemýšlela jsem i o tom, jestli se přestěhovat někam blíž, ale můj muž o tom nechce ani slyšet. Má tady dobrou práci a dojíždět denně takovou dálku nedává smysl. Mrzí mě, že jsme se s mámou tak vzdálily. Uvědomuju si taky, že se dost změnila už poté, co se dala dohromady se současným přítelem. Ale je to moje máma a nechci ji kvůli němu a jejich dítěti ztratit.
Alena
