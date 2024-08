Příběh Vladimíry: Z matky šílím. Nechápe, že chci žít jinak než ona

S rodiči jsem nikdy neměla extra blízký vztah. Táta býval hodně v práci. Když byl doma, dělal si něco v garáži nebo dílně a já ho skoro neviděla. Máma zase měla vždycky hodně aktivit mimo domov, chodila cvičit, k ochotníkům a zpívat, takže mě docela často hlídala babička, která bydlela o patro níž.

Nikdy jsem ale s našima neměla otevřené konflikty, vždycky to nějak šlo. Navíc jsem docela brzo začala bydlet jinde, nejdřív na koleji při vysoké škole (vybrala jsem si technický obor, čímž jsem mámu zklamala – doufala, že budu umělkyně), pak když jsem začala pracovat.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Nepatřím k těm holkám, co se rády líčí nebo chodí tančit a balit chlapy. Asi i proto, že s nimi v práci na stavbách strávím docela dost času, tak si o nich velké ideály nedělám. Mám mezi muži spoustu kamarádů, ale milostné vztahy se mi vyhýbají. A upřímně, asi i já jim.

Což je ovšem další problém pro mou matku. Ta se na mě zlobí, že s nikým nechodím, neplánuju svatbu a dítě, prostě nesplňuju její očekávání. Dokonce mi jednou v rozrušení řekla, že jsem podle ní divná a že si kvůli mně před kamarádkami připadá trapně, protože nemůže vyprávět, jakého má zeťáka nebo vnoučátka.

Já jí na jednu stranu rozumím – vyrůstala v jiné době a má jiné představy o životě. Mohla by ale snad pochopit, že já nejsem ona a že si žiju takový život, jaký chci. Ráda cestuju, plánuju si také koupit motorku a vyrazit někam za dobrodružstvím. To jí už ale nemůžu říct ani náhodou, to by asi měla infarkt.

Už se kolikrát ani netěším domů a s mámou jsem dost omezila kontakty. Je totiž docela jisté, že mě při setkání s ní čekají jen výčitky a lamentování. Nevím, co s tím dělat. Poté, co zemřela babička i táta, už nikoho jiného nemám, takže mě to o to víc štve.

Vladimíra

Názor psycholožky čtěte na další straně.