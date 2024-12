Příběh Zity: Máma tvrdí, jak doma maká a peče cukroví, ale všechno je na mně

Část 1/3

V naší rodině je to trochu jinak, než to mají moje kamarádky. Ty se o nic nestarají, žijí si v „mama hotelu“ a maximálně dojdou s košem nebo vyluxují. Já se starám tak nějak o všechno, máma to „jen“ platí. Třeba o to, aby bylo nakoupeno, vypráno, uklizeno a ještě k tomu mám na krku všechny vánoční přípravy.

Moje máma je totiž strašně pracovně vytížená, zejména koncem roku je toho prý strašně moc, tak mi vždycky maže med kolem pusy, jak jsem šikovná a že určitě napeču, udělám výzdobu, koupím s tátou stromeček a tak podobně. Já to vlastně dělám ráda, Vánoce miluju, a když už jsem velká a nevěřím na Ježíška, tak na to kouzlo svátků vlastně věřím.

Mám ráda všechny ty vůně a světýlka. Myslím při tom často i na ty, kdo už nejsou s námi, jako třeba babička, se kterou jsem měla skvělý vztah a která mě často hlídala. A taky mě vlastně všechno naučila – od vaření přes úklid až po pečení cukroví.

Takže i letos už mám napečeno. Zvládla jsem šest druhů, které má táta rád, a taky už mám výzdobu včetně stromečku, protože se mi líbí si ho užít už o adventu. Máma je celé dny pryč a taky večer se tu moc neukáže, protože má všelijaké večírky a schůzky s klienty. Někdy mě ale vezme i s sebou, třeba když dostane lístky do divadla.

Tak jsem s ní před pár dny šla a potkala se tam i s jejími kolegyněmi, které mě dost zarazily tím, co říkaly. Prý mám být na maminku hrdá, protože je to superžena, která všechno zvládne: v práci je skvělá a všichni ji zbožňují a přitom stíhá všechno s přehledem, i domácnost a chystání na Vánoce. Její cukroví je prý naprosto dokonalé.

Docela ve mně hrklo, protože mi došlo, že máma asi donesla do práce krabičku mého cukroví a svým spolupracovnicím namluvila, že to pekla sama. Bylo mi trapně za ni, ale nechtěla jsem ji shodit a bylo mi hloupé začít jim říkat, jak to ve skutečnosti je. Tak jsem jen zaraženě přikývla a mlčela jsem.

S mámou jsem cestou domů vůbec nemluvila a ona taky nic neříkala, asi jí to bylo celé hloupé. Vlastně spolu nemáme moc blízký vztah, jsme každá úplně jiná. Jak ona říká, já jsem celý táta. Ale teď je to mezi námi ještě horší, takový ostražitý chlad a vůbec nevím, co s tím.

Blíží se svátky, kdy budeme všichni doma spolu, a já se bojím, že to bude hrozně nepříjemné. Taky bych byla ráda, kdybych měla víc času na kamarádky a sama na sebe, jenže nevím, jak to mámě říct, když už si na to zvykla, jak to máme rozdělené. Tátu do toho tahat nechci, je to chlap a myslím, že by vůbec nepochopil, o čem mluvím.

Zita

