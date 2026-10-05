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Manžel se asi zbláznil. Po dvaceti letech mi oznámil, že chce otevřený vztah

Dvacet let jsme byli ideální pár, rodiny v okolí si nás dávaly za příklad. Všechno klapalo, vychovali jsme dvě děti, které se postavily na vlastní nohy, doma byl klid a pohoda. Pak ale manžel přišel s tím, že monogamie je přežitek a měli bychom náš vztah „otevřít novým zážitkům, abychom nezakrněli“.
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Ilustrační snímek

Ze strachu, že o něj přijdu, jsem na ten šílený nápad kývla. Zatímco on si začal užívat druhou mízu, já doma polykala slzy ponížení. Jenže pravidla hry se nečekaně obrátila v momentě, kdy si někdo začal všímat i mě. Najednou byla moderní benevolence pryč a nastoupilo žárlivé peklo.

Brali jsme se ještě na vysoké škole a celých dvacet let jsem žila v přesvědčení, že jsme jeden pro druhého stvořeni. Vychovali jsme dvě skvělé děti, postavili dům a zvládli všechny běžné krize bez větších šrámů. Když dcera i syn odešli z domu, těšila jsem se, že si konečně začneme užívat čas jen pro sebe. Místo romantických víkendů a nového sbližování ale přišel šok.

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Všechno začalo nenápadnými narážkami. Manžel začal intenzivně cvičit, změnil šatník a po večerech hltal podcasty o moderních formách partnerství. Jednoho večera nám oběma na terase nalil po sklence vína a velmi věcně, jako by prezentoval projekt v práci, mi oznámil, že dvacet let s jedním člověkem je proti lidské přirozenosti. Tvrdil, že mě pořád miluje a rodina je pro něj základ, ale potřebuje nový impuls, vášeň a svobodu. Navrhl otevřené manželství. Prý je to důkaz nejvyšší důvěry, který náš vztah posune na další úroveň a zabrání tomu, abychom vedle sebe emočně zakrněli.

Když jsem se rozplakala, objal mě a začal mě chlácholit, že se přece nic nemění. Že to platí pro oba a i já můžu zažívat nová dobrodružství. Cítila jsem se naprosto bezcenná, stará a odložená. Jenže strach, že když odmítnu, najde si milenku tajně nebo odejde úplně, byl silnější než moje hrdost. Po týdnu tichého zoufalství jsem souhlasila s podmínkou, že nechci nic vědět a doma se o tom nebude mluvit.

Následující měsíce pro mě byly očistec. Muž viditelně omládl. Instaloval si seznamky, chodil na večeře a víkendy trávil na „seminářích“, zatímco já seděla v tichém obýváku, dívala se na seriály a rodinné fotky a přemýšlela, co jsem udělala špatně. Pokusila jsem se s ním mluvit o tom, jak moc mě to ničí, ale odbyl mě tím, že jsem hysterická, nedokážu překročit maloměstské předsudky a kazím naši novou životní etapu.

Příběh Aleny: Manžel se úplně zbláznil, chce prodat dům a žít v dodávce

Zlom nastal na firemním teambuildingu, kam jsem jela jen z povinnosti, abych nemusela trávit další víkend sama. Seznámila jsem se tam s kolegou z brněnské pobočky. Byl o pár let starší, vtipný, pozorný a po strašně dlouhé době se na mě někdo díval jako na přitažlivou ženu a ne jako na samozřejmý inventář domácnosti. Dali jsme si spolu kávu, šli jsme večer na procházku a po návratu domů si začali psát. Žádná zrada se nekonala, byl to jen milý, nevinný flirt a pocit, že ještě žiju.

Když mi jednoho večera při večeři pípla zpráva a na displeji se objevilo mužské jméno s přátelským smajlíkem, manžel ztuhl. Okamžitě začal vyzvídat. Když jsem mu s klidným hlasem připomněla jeho vlastní pravidla o volnosti a nových zážitcích, stalo se něco neuvěřitelného. Ten vyrovnaný, moderní muž, který ještě před pár měsíci kázal o překonání majetnických sklonů, vybuchl vzteky.

Začal křičet, že jsem děvka, která ničí naše manželství, a dožadoval se mého telefonu. Z jeho moderního nadhledu nezbylo za jedinou vteřinu vůbec nic. Když jsem se ohradila, že on sám si užívá už půl roku, prohlásil, že u chlapa je to něco jiného, zatímco já tahám cizí lidi do našeho soukromí a chovám se nezodpovědně.

V tu chvíli mi spadly klapky z očí. Pochopila jsem, že jeho touha po otevřeném vztahu nikdy nebyla o vyšší úrovni lásky, ale o prachobyčejném sobectví a pokrytectví. Chtěl mít doma navařeno, vypráno a jisté zázemí a venku si bez výčitek hrát na svobodného mládence.

Mám dojem, že tohle manželství už nejde zachránit. Ne proto, že bych manželovi nedokázala odpustit jeho úlety, ale proto, že jsem ztratila veškerou úctu k člověku, který kázal vodu a sám pil víno. Zvažuju podání žádosti o rozvod, dětem jsem o tom zatím neřekla, ale já se na sebe budu moct podívat do zrcadla a manžel konečně bude mít tu pravou volnost, po které toužil.
Bára

Názor psycholožky čtěte na další straně.



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