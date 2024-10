Příběh Jitky: Manžel po mně chce sex každý den, je to k nevydržení

Část 1/3

Abych byla upřímná, už se pomalu bojím otočit k němu v kuchyni zády nebo se ohnout do spodního patra linky pro hrnec. Hned se mi začne dobývat pod sukni. Když se převlékám, tak se na mě hrozně lačně kouká a neustále má nějaké erotické narážky. Je to fakticky hrozné.

Myslím, že nemyslí na nic jiného než na sex. Aspoň když jsme spolu sami. Jakmile děti odjedou někam se školou nebo k babičce, nebo aspoň večer usnou, hned se po mě sápe.

Nechci, aby to vypadalo, že jsem nějaká netýkavka nebo frigidní žena, proti sexu nic nemám, ale stačilo by mi to opravdu maximálně jednou nebo dvakrát za týden. Co je moc, to je moc. Musím přiznat, že ta jeho náruživost už je mi tak protivná, že mě všechny chutě na milování docela přešly.

V současnosti je to v takové fázi, že jeho návrhy většinou odmítám. A když už se nechám přesvědčit, tak to prostě jen tak přetrpím, ale jsem z toho v podstatě otrávená. Myslela jsem, že pomůže, když budu třeba večer v posteli předstírat, že už spím, ale to ne – začne do mě šťouchat, odhrnovat mi noční košili a šeptat mi do ucha sprosťárny.

Došlo to tak daleko, že se snažím být s ním co nejméně sama, i převlékat se chodím radši do koupelny. Přijde mi jako nějaký úchyl, nevím, co to do něj vjelo. Na sex byl vždycky, ale tak nějak normálně. To, co předvádí poslední dobou, je opravdu děsné.

Nevím, co s tím, jinak zásadní problémy ve vztahu nemáme, manžel nepije, neutrácí, neholduje hazardu, i jako otec je v pohodě. Nechci od něj odcházet, ale mám snad doufat, že ho to přejde? Když poslouchám stížnosti kamarádek, že jejich chlapi už na to nejsou, tak se musím jen smutně pousmát. Tohle štěstí já opravdu nemám…

Jitka

