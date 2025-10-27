Příběh Veroniky: Manžel mě sexuálně nepřitahuje, vášeň jsem našla u milence

S manželem jsme spolu už skoro dvacet let, máme za sebou i všelijaká komplikovaná období, kdy jeden nebo druhý narážel se svými představami o vztahu. Byly tam i nějaké úlety, na jedné i druhé straně, ale nic vážného. Nakonec jsme všechno překonali, ovšem z mé strany za cenu toho, že poslední roky beru muže jen jako solidního spolubydlícího.
Je třeba přiznat, že naše soužití nikdy nebylo extra vášnivé. Potkali jsme se ke konci vysoké školy, krátce po svatbě si pořídili děti, a co se týká sexu, tak do našeho vztahu vždy sice patřil, ale spíš tak nějak jako doplněk. S experimenty jsme celkem brzo skončili a shodli jsme se na občasné rychlovce. Poslední dobou, pravda, už s velmi řídkou intenzitou.

Oba jsme spíše racionální typy, aspoň jsem si to donedávna myslela. Vlastně jsem naše soužití považovala za celkem konvenční a funkční, koneckonců ani v našich původních rodinách to nikdy nějak zvlášť nejiskřilo. Moji rodiče i tchán s tchyní byli klasické příklady toho, jak to bývalo vždy běžné – manželka se stará o domácnost a děti, muž vydělává, ostatní se neřeší.

I my dva jsme tento model bez problémů přijali: co se týká domácnosti a dětí, to vše bylo vždy mou doménou, manžel zase celé ty roky kariérně postupuje a všechny potřeby naší rodiny dovede v klidu pokrýt ze své výplaty. Jinak klasika – chata, občas dovolená u moře, nějaká ta kultura a rekreační sport...

Ovšem to by se v mém životě nesměl objevit ON. Muž, ze kterého se mi rozklepala kolena a který mi dal v životě něco, co nikdo před ním: pocit, že jsem femme fatale, sexuální bohyně, královna. Nebudu upřesňovat, při jaké příležitosti jsme se poznali, protože je to jedno. Prostě tu najednou byl.

Příběh Majdy: Můj muž je buď v práci, nebo na mobilu. Je toto ještě vztah?

Z počátečního flirtu se vyklubal sex na jednu noc, ale u toho nezůstalo. Začali jsme se vídat, když to šlo. Můj milenec je sice také zadaný a má rodinu, oba jsme ale v našem vztahu našli něco, co doma nemáme. Vášeň, žár, touhu, sexuální uspokojení, něco až živočišného.

Tak moc, že se dovedeme milovat i nenávidět v rozmezí pár hodin, že jsme se už snad stokrát rozešli, abychom se pak zase dali dohromady a jiskřilo to mezi námi ještě víc než před tím.

Moje děti už jsou celkem velké, doma mám klid a nudu, zato tento vztah mě tak spaluje, až je mi to někdy nepříjemné. Nemůžu se ho však vzdát, protože je to něco, co jsem možná celý život hledala a postrádala.

I když jsme se s milencem už dávno domluvili, že se rozvádět nebudeme a nechceme žít spolu, stejně to na mě pořád zkouší a přemlouvá mě, abychom do toho šli. Děti už jsou velké a chystají se vylétnout z hnízda, přitažlivost je silná, ale ta racionální žena ve mně mi domlouvá, že to nemám dělat a mám vše nechat, jak to je. Ale co když právě teď je ten čas, kdy mám zariskovat a vyslyšet osud?
Veronika

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Příběh Veroniky: Manžel mě sexuálně nepřitahuje, vášeň jsem našla u milence

