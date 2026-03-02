Příběh Daniely: Před lety mě opustil, teď prosí o moji pomoc a podporu

Abych mohla popsat současnou situaci, musím se vrátit několik desítek let zpátky. Do doby, kdy jsem byla mladá, plná sil a vdaná. Měli jsme tehdy s manželem malou dceru a plánovali jsme další dítě. Jenže místo něj přišla studená sprcha. Můj muž nás tehdy opustil kvůli milence.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Bylo to opravdu příšerné období, na které nerada vzpomínám, protože i po těch letech cítím bolest. Vlastně nevím, jak jsem to tehdy zvládla, protože to byla nejen rána psychická, ale také existenční. Musela jsem z jednoho platu utáhnout celou domácnost, péče o dceru byla jen na mně, protože on se za svou novou láskou odstěhoval na druhý konec země.

Posílal sice nějaké peníze, ale prý si nemohl dovolit víc. A mně zase hrdost nedovolovala žadonit o větší alimenty. Takže jsme to s dcerou i za pomoci mé maminky a kamarádek nějak zvládly. Dneska už je z ní dospělá ženská a má svoji rodinu. S tátou se moc nevídá, komunikuje s ním dost neochotně, nesrovnala se dosud s tím, co udělal.

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Já si po čase našla jiného partnera, prožili jsme spolu krásné roky a vše jsem si ve vztahu vynahradila. Byl také skvělým otčímem pro dceru a oběma nám dal pocit lásky, klidu a bezpečí. Bohužel ale před dvěma lety zemřel a já už neplánuji s někým být, počítám s tím, že dožiju sama a budu pomáhat dceři a vnukům.

Tedy, tak jsem to měla v plánu. Dokud se po více než čtyřiceti letech neozval můj bývalý. Je prý také vdovec a nevede se mu nijak extra. Je na tom zejména špatně zdravotně, absolvoval nějaké operace a nemá prý nikoho, kdo by se o něj postaral. S novou ženou děti neměl a dcera, jak jsem již psala, s ním de facto nemluví.

Příběh Honzy: Nevěra otce mi vzala iluze, nemůžu s ním ani mluvit

Nejdřív jsem nechápala, o co mu jde. Ale nakonec z něj vypadlo, že by se rád ke mně nastěhoval, že bychom měli společně menší náklady na bydlení, dali bychom dohromady naše důchody, a především bych se o něj mohla starat, protože už není tak docela soběstačný.

Nemohla jsem uvěřit svým uším – po tom všem, co nám udělal, jak se k nám tehdy zachoval, teď prosí o pomoc a myslí si, že ho vezmu zpět? Já vím, byli jsme kdysi manželé, ale je to už tak dávno a pro mě je to uzavřená kapitola a vlastně cizí člověk. Samozřejmě se to ve mně pere, protože nejsem nelida, ale představa, že si ho nastěhuju domů, je pro mě nepřijatelná.
Daniela

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

Rio de Janeiro opět hýřilo barvami.

Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

První březnový týden podle hvězd: Jaké změny čekají vaše znamení?

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

2. března 2026

Co jíst, aby tělo fungovalo lépe? Vsaďte na tyto superpotraviny

Ilustrační fotografie

Vypadají jako běžné suroviny, ale nutričně patří k tomu nejlepšímu, co si můžete dopřát. Superpotraviny dodají tělu důležité vitaminy, minerály, vlákninu i zdravé tuky a pomáhají podpořit imunitu,...

2. března 2026

Příběh Daniely: Před lety mě opustil, teď prosí o moji pomoc a podporu

Ilustrační snímek

Abych mohla popsat současnou situaci, musím se vrátit několik desítek let zpátky. Do doby, kdy jsem byla mladá, plná sil a vdaná. Měli jsme tehdy s manželem malou dceru a plánovali jsme další dítě....

2. března 2026

Džíny vládnou módě po staletí. Pohrajte si se střihy

Nadčasový denim je cokoliv, jen ne okázalý, a přirozeně zapadá do stylu na...

Historie denimu, „tvrdé látky z Nîmes“, se začala psát už v 17. století ve Francii. Od té doby vládne módnímu průmyslu, jen mění barvy a strukturu a hraje si se střihy. Čím oslníte v denimové módě...

2. března 2026

Barvy vám zvednou v zimě náladu. Oblečte pestrou módu

Hit z 90. let, kdy se nosila saka s výraznými vycpávkami, se znovu vrací do...

Začaly na vás s dlouhou zimou přepadat černé myšlenky? Nečekejte až na první jarní den. Rozsviťte si šatník, a s ním celý svět, veselými barvami.

2. března 2026

Daňhelová: Herectví je diagnóza. Neventilovaná kreativita dramatizuje život

Herečka Anna Jiřina Daňhelová

Můžete ji znát ze sociálních sítí jako Daňhelindu, z komedie Milion nebo ze seriálu Bratři a sestry. Herečka Anna Jiřina Daňhelová na sebe upozornila virální zpovědí o umělecké frustraci. Dnes její...

2. března 2026

Léčba deprese začíná ve střevech. Testujeme psychobiotika, říká mikrobiolog

Premium
Molekulární biolog Petr Ryšávka

Jsou dlouhá zhruba sedm metrů a žije v nich až kilo bakterií, které se významně podílejí na našem zdraví i psychice. „Střevní mikrobiom je velká zoologická zahrada, z velké části stále neprobádaná,“...

1. března 2026

Žena spolkla celou lžičku, mohla za to bizarní nehoda

Bizarní nehoda mohla ženu stát život. Stáli při ní všichni svatí.

Osmadvacetiletá Reymy Amelinckxová z Belgie může děkovat osudu, že přežila poté, co se málem zadusila spolknutou lžičkou. A jak se jí podařilo lžičku spolknout? Za vše může její pes, který se chtěl...

1. března 2026  11:02

Vitamin D je sluneční zázrak. V zimě hledejte zdroje v lednici

Losos s lehkým zeleninovým salátkem

Kdy naposledy jste se zamýšleli nad vitaminem D? Zatímco v létě si ho načerpáme skrze sluneční paprsky, v zimě je to trochu složitější. Češi často trpí jeho nedostatkem, právě proto si teď zaslouží...

1. března 2026

Srdeční selhání není infarkt. Jak poznat varovné signály včas

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vůbec netuší, že srdeční selhání je onemocnění, které vůbec nesouvisí s infarktem, ale umírá se na něj více než na rakovinu nebo právě infarkt. Zvláště ohroženi jsou lidé s vysokým tlakem,...

1. března 2026

Když je pleť na nervy. Stres se podepisuje i na naší pokožce

Ilustrační snímek

Věděla jste, že jsou kůže a nervová soustava velmi úzce propojené? Stres, emoční přetížení, nedostatek spánku i dlouhodobé napětí se tak velmi rychle projeví na kvalitě pokožky. Poradíme vám, jak o...

1. března 2026

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

Premium
ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.