Příběh Míly: Manžel to přehání s šetřením, celá rodina tím trpí

Já se dlouho starala o děti a domácnost, takže jsem si nebudovala kdovíjakou kariéru. Pracuju momentálně v administrativní pozici ve školství a plat mám spíš podprůměrný. V tom by ale problém nebyl – jak jsem uvedla, na rodinném účtu máme dostatek zdrojů, jen na nich sedí hlava rodiny.

To znamená, že se investuje jen do nejnutnějších oprav kolem bytu či staršího auta, ale na dovolenou se jede, jen když manžel zavelí, a to ještě velmi často do hodně skromného ubytování nebo pod stan někde v naší republice. K moři nás vzal jen jednou, a to ještě na Balt, kde pršelo a byla zima. Do vody jsme ani nevlezli a jedli jsme jen paštiky, co jsme si vezli z domova.

Když si chci koupit něco na sebe, musí být vždy u toho a ještě mi to rozmlouvá, když se mu cena zdá moc vysoká. Mám samozřejmě kartu ke společnému účtu, ale nakupuju hlavně potraviny a drogerii, a i tak si často vyslechnu, že to nebyl dobrý kup, protože sleva nebyla dost velká.

Syn i dcera jsou navíc teď ve věku, kdy jim hodně záleží na mínění vrstevníků, oba jdou do puberty, a tak trpí dvojnásob. Nemohou si koupit na sebe to, co se jim líbí a co je in, ale jen to, co je ve slevě, nebo je dokonce otec nutí po sobě dědit. Na kroužky je ještě ochoten poskytnout finance, ale zábavu hodně koriguje, a co se týče techniky, to je úplná tragédie.

Kolikrát už byl doma i pláč, zejména ze strany dcery, která si připadá mezi kamarádkami jako „socka“, i když chudí nejsme a mohli bychom si dovolit občas udělat dětem radost. Až bude starší a bude moct jít na brigádu, bude to lepší, ale takhle je odkázaná jen na to, co jí dám já nebo občas podstrčí babička.

S manželem se na to téma dost často dohadujeme, ale je to zbytečné, protože to nakonec vždycky skončí tím, že my s dětmi bychom jen rozhazovali a nevážíme si ničeho, což ale není pravda. Myslím si, že děti nejsou nějak extra chtivé a já jsem skromná až až, někdy dokonce přespříliš.

Kamarádka mi řekla, že ona by to nesnesla a že by radši od něj odešla, ale já nechci trhat rodinu a navíc nevím, kam bych šla a co bych si počala, sama moc nevydělám, a taky jsou tu děti. Manžel je jinak slušný člověk, nepije, nekouří, nevěnuje se hazardu, prostě má jen tuhle extrémně šetřivou povahu. Co s tím?

