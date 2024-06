Příběh Vlaďky: Jsem v šoku. Manžel má milenku, je starší a ošklivější než já

Posledních pět let jsem na mateřské dovolené, ale životní úroveň nám tím nijak neklesla. Můj muž úspěšně podniká a ve svých pětatřiceti letech má za sebou slušnou řádku úspěchů. Jedním z nich podle mě donedávna byla i naše rodina, kterou s námi tvoří dvouletý syn a pětiletá dcera.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Nikdy jsem nebyla žádná stíhačka. Chápu, že můj muž má kolem své firmy hodně práce a cestování, takže nebývá moc doma. Vždycky se nám svou nepřítomnost snažil bohatě vynahrazovat. Já si navíc můžu dělat s domem i zahradou, co chci. Mám v podstatě neomezený rozpočet a dovedu se zabavit bez něj.

Koneckonců i v rodinách našich známých a sousedů to chodí podobně, tak jsem nikde neviděla blikat žádné červené světýlko. Pak ovšem došlo k tomu, že moje auto bylo v servisu a já si na cestu do hobby marketu půjčila to jeho. Když jsem sklápěla sedačky, aby se mi tam nákup vešel, našla jsem mezi nimi cizí náušnici.

Byla jsem dost překvapená. Ani já, ani dcera takový typ šperku nenosíme. Chtělo se mi řvát, ale napočítala jsem do deseti a říkala si: „Neblbni, třeba jen vezl nějakou kolegyni nebo klientku.“ Ale prostě mi to nešlo z hlavy.

Když jsem přijela domů, tak jsem ji prostě před něj jen položila a šla si po svém. Šel za mnou a ptal se, co to sakra je. Já na to, že to bych se měla ptát já. Samozřejmě všechno popřel, prý naprosto nechápe a navíc tím autem v práci jezdí i jiní lidé než on. Chytré!

Jenže já už byla nahlodaná. Vím, že to je hnusné, ale domluvila jsem se s jednou kamarádkou, že bude pro mě maličko pátrat. Nakonec to nebylo ani tak těžké, ukázalo se, že s tou paní se schází víckrát za týden – na obědy, na kafe a také spolu chodí do hotelu…

Vlastně jsem to čekala, ale co mě nejvíc naštvalo, je to, že v konkurenci se mnou by ta ženská neměla mít žádnou šanci. Je jí nejmíň padesát, má tak deset kilo nadváhy a vypadá prostě příšerně. Osobně jsem ji neviděla, ale na fotkách od kamarádky to bylo více než jasné.

Nechci si nijak fandit, ale já ani na svůj věk nevypadám, mám vysportovanou postavu, krásné dlouhé vlasy, celkově jsem prostě tisíckrát upravenější a sexy než ta osoba.

Nedovedu to pochopit. Prostě nedovedu! Co na ní proboha může vidět? A jak dlouho se s ní už asi tahá? Zatím se rozvádět nechci, na to se mám moc ráda, ale zvažuju návštěvu právníka, se kterým bych se poradila o možnostech, které mám. Ani manželovi jsem ještě nedala najevo, co vím. Ale tuším, že dlouho se přetvařovat nedokážu.

Vlaďka

Názor psycholožky čtěte na další straně.