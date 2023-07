Příběh Alice: Manžel je samá milenka. Nevím, jak dlouho to vydržím

Před dvanácti lety jsem po vysoké nastoupila do jedné firmy jako asistentka ředitele. Práce to pro mě byla velmi zajímavá, navíc zde byla možnost postoupit časem dál v kariérním žebříčku. Po několika měsících jsem musela zastoupit kolegyni, která onemocněla. Pár týdnů jsem tak pracovala jako asistentka pro dalšího z šéfů naší firmy.

Šéf si mě hned na první pohled získal, byl velice galantní, příjemný. Vyzařoval velké charisma. Mně bylo sotva třiadvacet a jemu táhlo na čtyřicet. Byla jsem z něj totálně mimo, žádný muž se ke mně ještě nikdy nechoval tak jako on. A jak to tak bývá, brzy jsem mu padla do postele.

Pochopitelně netrvalo dlouho, náš románek se roznesl po firmě a dostal se i k uším jeho manželky. Požádala o rozvod, ale v té době už jsem byla těhotná. Petr o dítě moc stál a sám by žádost o rozvod podal. Se ženou děti neměli, na rozdělení majetku se také rychle domluvili, takže rozvod byl otázkou několika dní.

Život jako v bavlnce

Narodila se nám dcera a po dvou letech syn. Manžel mi snášel modré z nebe, na penězích rozhodně nešetřil. Zaplatil chůvu, abych na všechno nebyla sama. On se však bohužel rodičovských povinností příliš neúčastnil, byl neustále v práci.

A tak to šlo i další roky. S dětmi si žijeme jako v bavlnce. Nemám žádné existenční starosti, ale můj život je takový prázdný. Manžel ráno odjede do firmy a vrátí se, až když děti a někdy i já spíme. O společných víkendech nebo dovolených si můžeme nechat jen zdát. Všehovšudy nás vzal v létě k moři a v zimě na hory jen párkrát.

Moje náplň dne se celé roky soustředí na děti, kterým se věnuji, když se vrátí ze školy, a na dům, do kterého si vymýšlím nové doplňky. Uklízet nemusím, máme hospodyni. Občas se scházím s kamarádkami a jejich dětmi, nebo jen tak vyrážím za nákupy do města. Prostě nuda.

Milenka, kam se podíváš

Vím, jak to ve firmě chodí, jak náročnou práci manžel vykonává, proto jsem vždy chápala, že s námi skutečně nemůže být, jak bych si já představovala. Ovšem všechno nebylo tak, jak jsem si myslela.

Od jedné bývalé kolegyně jsem se dozvěděla, že má manžel novou asistentku, a ta se stala jeho milenkou, stejně jako ta předchozí, která nastoupila po mém odchodu na mateřskou. A prý to není všechno, v práci je veřejným tajemstvím, že má něco i s jednou bývalou klientkou.

Několik dní jsem to v sobě dusila, až jsem nakonec nevydržela a manželovi vše, co vím, řekla. Manžel nezapíral. Přiznal vše, asistentky i klientku. Zároveň mě však ujišťoval, že můžu být klidná, o nic nejde, je to prý jen o sexu.

On už je prostě takový, nemůže si pomoct. Ale mě a děti miluje, bez nás by pro něj život neměl žádnou cenu. Pochopitelně mě tím neuklidnil, udělala jsem mu žárlivou scénu a on slíbil, že všechno skončí.

Uvěřila jsem mu. Dokonce začal chodit z práce dřív. Ovšem netrvalo to dlouho, po pár týdnech se opět vše vrátilo do starých kolejí. Zase se prakticky vůbec nevidíme.

Přestal se snažit je skrývat

Už je to skoro dva roky, co jsem se o jeho mimomanželských avantýrách dozvěděla. Manžel s nimi rozhodně nepřestal, co jsem zjistila, že nejsem jeho jediná. Myslela jsem si, že tenkrát, když se mi přiznal a slíbil, že s milenkami skoncuje, že to také splní. Ještě se několikrát snažil mě ujišťovat, že tentokrát je to opravdu naposledy, ale já už mu nevěřím.

On to ví a ani už přede mnou své zálety nijak netají. Klidně zmizí na celý víkend a nezapírá, že tam jede s jinou ženou. Pozdní příchody domů nijak neomlouvá tím, že měl moc práce. On ví, že já vím.

Když jsem se ho zeptala, jak to chce vést dál, řekl mi, že já, naše děti a celý náš domov jsme jeho všechno, ty občasné holky jsou jen rozptýlením po náročné práci. Rozhodně se nechce se mnou rozvést. Ale také se nechce vzdát svých příležitostných milenek.

Dávám si stranou peníze

Už před časem, vlastně v době, kdy mi došlo, že můj muž je nenapravitelný sukničkář, jsem si založila vlastní účet, o kterém neví, a ukládám si na něj peníze. I když mě neustále ujišťuje, že se nikdy nerozvede, kdo ví, co se jednou může stát. Sice máme společný majetek, ale obávám se, že by věděl, jak mě hodně věcí zbavit.

Také uvažuji, že bych si našla práci. Musím se nutně osamostatnit. Začala jsem na sobě pracovat, když jsou děti ráno ve škole, chodím na intenzivní kurz angličtiny a časem si chci přidat i němčinu. Sice se domluvím, ale v práci bych neobstála. Manžel o mých aktivitách a plánech nic neví. Moje tajemství mi dodává sebevědomí.

Už mě i napadlo, že s dětmi od manžela odejdu. Sice by to bylo hodně složité, ale tyto myšlenky mi dodávají odvahu. No a taky je tu možnost najít si milence...

Alice

