Příběh Lindy: Manžel flirtuje s každou ženou v okolí, už toho mám dost

Část 1/3

Manžel patří mezi lidi, kteří si vždycky a všude hned udělají přátele. Je, na rozdíl ode mne, velmi společenský, až upovídaný, taková ta veselá kopa. Dříve mi to připadalo fajn a docela zábavné, ovšem v poslední době toho spíš lituju.

Poté, co jsme se postupně seznámili se všemi rodinami a páry v okolí, začalo mi docházet, že to asi nebyl dobrý nápad stěhovat se právě sem. Naše okolí tvoří lidé podobného věku jako my, tedy třicátníci a čtyřicátníci, kteří jsou celkem dobře finančně zajištění a jsou zvyklí hodně komunikovat.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Takže to je neustále nějaká kolaudace, seznamovací večírek, oslava narozenin nebo výročí svatby. Nijak zvlášť mě to nebaví, ale brala jsem to zpočátku pozitivně, že si najdeme nové známé a naše děti nové kamarády a kamarádky. Jenže ono to spíš vypadá jako nějaká adult seznamka…

Nikdy se to neobejde bez alkoholu, takže nálada je s postupujícím časem víc a víc uvolněná. Lidé se svěřují i s věcmi, které by za střízliva nikdy nevypustili z úst, padají také fyzické zábrany. Tanec tělo na tělo je to nejmenší, už jsem zažila i nepříjemné chvilky, když jsem v kuchyni sousedů načapala vášnivě líbající se pár, kde ovšem každý byl z jiné rodiny.

A do toho všeho můj manžel, který se proplétá mezi všemi těmi veselými a spontánními lidmi, špitá si se sousedkami, plácá je přátelsky po ramenou i po pozadí, posílá si s nimi vtipy přes messenger a často poslouží i jako hodinový manžel tam, kde se nějaká „blondýna v nesnázích“ přistěhovala jako single nebo je čerstvě rozešlá.

Já to všechno pozoruji někdy s úsměvem, jindy s rozpaky, protože moc dobře vím, že od sympatií není nikdy daleko k dalším emocím a krokům. Zejména když se jedná o mladého energického šviháka a dostatečně odhodlanou krasavici, která si ráda zalaškuje.

Můj muž moc nerozlišuje mezi veselým klábosením, flirtem a erotickým vábením, prostě se rád baví. Když mu někdy řeknu, aby si dal na tu a tu pozor, že ho evidentně chce dostat do postele, tak se jen směje a chlácholí mě, že vidím trávu růst.

Vlastně ani nevím, jestli jen hraje naivního, nebo si prostě užívá přízeň žen a možná i něco víc. Jenže nechci pátrat, sledovat ho nebo mu kontrolovat mobil. Stále věřím, že je mi věrný a že jde jen o jeho ego, ale někde vzadu se stále krčí ta nejistá holčička, která má strach z toho, že ji ten nejbližší člověk zradí.

Linda

Názor psycholožky čtěte na další straně.