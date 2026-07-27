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Příběh Aleny: Manžel se úplně zbláznil, chce prodat dům a žít v dodávce

S manželem jsme nedávno oslavili stříbrnou svatbu a já měla pocit, že máme to nejtěžší za sebou. Děti dostudovaly a postavily se na vlastní nohy, hypotéku na náš domek se zahradou jsme doplatili a já se těšila na to, že po letech shonu konečně zpomalíme.
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Představovala jsem si klidné víkendy, práci na zahrádce, knížky a zaslouženou pohodu. Jenže ten můj začal mluvit o tom, že mu život utíká mezi prsty, že v korporátu jen prodává svůj čas za peníze a že odmítá zbytek života strávit jako „otrok systému“.

Nejdřív jsem to brala jako klasickou krizi středního věku. Koupil si drahé sportovní kolo, začal běhat maratony a já si říkala, že ho to přejde. Jenže pak přišel šok. Bez jakékoli předchozí domluvy podal v práci výpověď z pozice finančního ředitele.

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Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Když přišel domů, zářily mu oči jako malému klukovi a pak mi oznámil svůj velkolepý plán: prodáme náš dům, za utržené peníze koupíme luxusní obytnou dodávku a zbytek peněz si necháme jako rentu, abychom mohli bez závazků cestovat po světě.

V tu chvíli se mi udělalo fyzicky špatně. Náš dům pro mě není jen hromada cihel. Je to můj domov, místo, kde vyrostly naše děti, kde mám zapuštěné kořeny, své přátele a jistotu, kterou k životu nezbytně potřebuji. Představa, že se ve svém věku vzdám veškerého pohodlí, soukromí vlastní koupelny a stability, abych žila na několika metrech čtverečních a řešila, kde vylít chemickou toaletu, mě upřímně děsí. Já nechci dobrodružství! Chci klid, pocit bezpečí a teplou postel, která se nehýbe.

Manžel však můj strach a paniku nechápe. Tvrdí, že jsem uvázla v materiální pasti a že lpím na věcech, které mě jen svazují. Obviňuje mě, že mu beru poslední šanci opravdu žít a že ho nutím pomalu umírat zaživa v obýváku u televize. Cítím obrovský tlak a nevím, co s tím.

Příběh Lenky: Manžel ze sebe dělá předčasně dědka. Jsem z toho na nervy

Mám svého muže ráda a chápu, že prožívá hlubokou vnitřní krizi, ale zároveň mi přijde nefér, že po mně chce, abych obětovala svou vlastní identitu a duševní klid pro jeho sen.

Stojím teď před šíleným rozhodnutím: mám ustoupit, prodat dům a vydat se na cestu, kterou upřímně nechci, jen abych zachránila své manželství? Nebo si mám postavit hlavu, odmítnout prodej domu a riskovat, že odejde sám a náš společný život po pětadvaceti letech skončí?
Alena

Názor psycholožky čtěte na další straně.



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