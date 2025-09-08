Příběh Jany: Nejsem si jistá, kdo je otcem mé dcery. Manžel o nevěře neví

S manželem jsme spolu už přes dvacet let. Je to klidný, pohodový a naplněný vztah, který nám okolí závidí. Dlouho jsme se sice nemohli dočkat dítěte, ale nakonec se zadařilo a dcera nám už sedm let dělá jen samou radost. Až na to, že já se budím v noci ze spaní s obavou, že kvůli ní jednou praskne moje dávná nevěra.
Ne, nejsem si jistá, že je dcera dítětem zakázané lásky, i když časově by to docela odpovídalo. Ale jak roste, stále více je patrné, že z mého manžela nemá vůbec nic. On je vysoký štíhlý brunet, s hustými vlasy a tmavýma očima, zatímco dcera je menší a podsaditá blondýnka. Co se týče mne, já jsem něco mezi, ani velká, ani malá, střední postavy s vlasy barvy „počůrané slámy“.

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Ale zpět k dobám dávno minulým. Léta jsme se s mužem snažili o miminko, dokonce jsme už začínali zvažovat asistovanou reprodukci, ale nakonec se povedlo a já přišla do jiného stavu. Problém ovšem byl v tom, že v té době můj muž pobýval delší čas v cizině na pracovní stáži, kam jsem za ním občas jezdila. Jinak jsem byla doma sama a trochu se nudila.

Z té nudy jednoho dne vzešel krátký mimomanželský vztah s kamarádem mého bratra, se kterým jsem se poznala u něj na chatě, kde jsem si krátila dlouhou chvíli. Byl to veselý pomenší blonďák s krásnýma modrýma očima, který si z ničeho nedělal hlavu, uměl hrát na kytaru a taky na ženské city.

Já mu tehdy na krátký čas úplně propadla, naštěstí pak ale zmizel kamsi do švýcarských hor, což byla pro moje manželství docela záchrana. Ovšem krátce poté jsem zjistila, že jsem v tom. Měla jsem obavy, co na to manžel, ale ten neměl žádné podezření – jak jsem psala, část jeho pobytu na stáži jsem trávila s ním.

Na vysněného potomka jsme se oba těšili, i když já občas pocítila mrazení v zádech. Dcera se narodila s holou hlavičkou, ale jak jí začaly růst vlásky, byla jsem celá nesvá. Blonďáků v rodině moc nemáme. Manžel se v ní ale doslova vidí a vychovává ji s láskou a péčí, jakou jsem ani nečekala.

Příběh Zuzany: Rozešla jsem se s přítelem. Jsem už zadaná, ale chci ho zpátky

Náš vztah zraje jako víno, je nám spolu dobře a dcera je zdravá, krásná a šikovná. Jenže já jsem stále tak trochu v nervu, protože nevím, kdo je vlastně její biologický otec. Bojím se, že to jednoho dne praskne a bude z toho průšvih jako vrata. I když, existuje i malá možnost, že manžel jejím tátou opravdu je…

Nevím, co dělat. Kamarádka mi říkala, že mám nechat udělat nenápadně a natajno test otcovství, ale já nevím, jestli to vůbec jde, a vlastně ani možná nechci znát pravdu. Mám strach, co by se stalo, kdyby manžel věděl, jak to je. A nechci nám všem třem zkazit život.
Jana

