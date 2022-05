Příběh Lucie: Můj muž neumí stárnout, rodinné úspory utratil za sporťák

S manželem jsme spolu už přes třicet let. Máme dvě děti. Staršího syna, který je sice svobodný, ale s přítelkyní žije už několik let a v létě čekají miminko. Dcera se nám narodila rok a půl po synovi a za měsíc oslaví osmadvacet. Je vdaná a s manželem mají dva kluky, šestiletého a čtyřletého.

Utratil naše peníze za auto pro sebe

S mužem žijeme sami v domku, který jsme kdysi zdědili po manželových prarodičích. Než jsme se nastěhovali, dům potřeboval rekonstrukci, kterou jsme zvládli s pomocí tchána, mého táty a pár kamarádů. Ovšem uplynulo už pár desítek let a dům si žádá své.

S manželem jsme si naplánovali, že na důchod provedeme několik zásadních úprav, které nám ke stáru život usnadní. Je potřeba rekonstrukce koupelny, ale i kuchyně a další, menší úpravy. Dali jsme si na to peníze stranou, že se v průběhu nejbližších let do toho pustíme. Zkrátka než půjdeme do penze. Sice ještě máme čas – mně je osmapadesát a manželovi o rok víc –, ale zrovna nedávno jsem si říkala, že bychom už s tím měli brzy začít.

Ovšem manžel mě zaskočil. Zničehonic se doma objevil v novém (nebo spíš mírně ojetém) nablýskaném sportovním autě. Byl nadšený jako malý kluk a prý jak výhodně ho pořídil.

Jeho nadšení bylo až nakažlivé, ovšem mě to nechalo chladnou, až mrazivě chladnou. V hlavě mi šrotovalo, kolik ta „nádhera“ stála, kde na ni vzal peníze (víme o sobě navzájem, kolik který z nás bere i jaké máme úspory, a vím, že manžel žádné tajné fondy nemá) a proč si vůbec takový vůz pořizoval, vždyť máme dost dobré a spolehlivé auto jen čtyři roky staré.

Splnil si sen

Manžel mi začal vysvětlovat, jak výhodná to byla koupě. Jeho pomalu o generaci mladší kolega se auta potřeboval zbavit – otěhotněla mu přítelkyně, čekají dvojčata, potřebují peníze na větší byt a se sporťákem se tak musel rozloučit. Muž jásal, že si splnil sen a prý už bylo načase, aby se k tomu plnění dostal.

Peníze si vzal z rezervy, kterou jsme měli na rekonstrukci. Cítí se prý tak dobře, že si myslí, že žádné úpravy na stáří hned tak potřebovat nebude, tak proč mají peníze někde hnít a ztrácet na hodnotě. „Peníze se musí točit, milá ženo!“ Tak touhle větou mě dostal. Zatmělo se mi před očima, musela jsem odejít, protože bych ho buď zabila nebo rozmlátila to auto nebo obojí…

On vůbec nebral zřetel na to, že to nebyly jen jeho peníze, že byly naše! On si splnil sen a co já?

Byl pátek večer, zavolala jsem kamarádce, která žije sama, je vdova a děti už má z domu, jestli můžu přijít. Nakonec jsem u ní zůstala celý víkend. Potřebovala jsem se vypovídat. Postupně mi docházelo i s její pomocí, když jsme to probíraly, že můj muž neumí stárnout. Nechce si připustit, že z něj brzy bude senior, bude mu ubývat sil, v autobuse mu mladší uvolní místo, i když on asi MHD jezdit nebude, má přeci ten bourák.

Vlastně už nějakou dobu se u něj začaly tyto příznaky objevovat. Když ho vnuci oslovili dědo, výslovně jim to zakázal, prý mu mají říkat Jardo. Asi by ten děda byl lepší, ono to jejich Jaldo je spíš k smíchu. A vlastně nikdo o něm jako dědovi mluvit nesmíme.

Můj muž byl vždycky hodně společenský, je s ním legrace a lidi ho mají rádi a on se ve společnosti cítí jako ryba ve vodě. Doba covidu s ním hodně zamávala, když pořádně nemohl mezi lidi. Proto jsem i za něj byla ráda, když se vše začalo uvolňovat a manželovi ve fotbalovém klubu u nás nabídli, jestli by nechtěl trénovat mladší žáky.

Jejich trenér, už starší pán, bohužel na následky covidu zemřel. Můj muž fotbal roky aktivně hrál, pořád mu to jde, i našeho syna k fotbalu přivedl a vlastně je mezi fotbalisty v klubu zavedený, občas i s trénováním vypomáhal.

Jenže jak je pořád mezi mladými – myslím hlavně ty tatínky, kteří chodí na tréninky, jezdí na zápasy a s mým mužem občas zaskočí na pivo –, tak se občas chová, jako kdyby byl v jejich věku. Pak se nemůžu divit, že neumí stárnout.

Mohla bych možná být ráda, že můj muž má pořád elán a radost ze života, že je aktivní, ale mě štve, že se zároveň chová jak sobec.

Lucie

