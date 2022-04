Příběh Kristýny: Provdala jsem se za mamánka

Vyrostla jsem jen s maminkou, tátu jsem nikdy nepoznala. Nevím, kdo to je. Máma mi to odmítala sdělit. Prý ten člověk není pro mě vůbec důležitý. Byla to mezi nimi jen chvilková známost, kterou ona sama brzy ukončila.

Až po rozchodu zjistila, že je těhotná. Přiznala se mi, že chvíli dokonce uvažovala o potratu, ale naštěstí si to včas rozmyslela. Našla pochopení u svých rodičů, i když jí občas vyčetli, že je svobodná matka.

S mámou jsem si vždy rozuměla

Nikdy se už nevdala, až do mých téměř patnácti let jsme byly samy dvě. Máma měla za tu dobu dvě známosti, oba muže mi i představila, ale nikdy s námi ani jeden nebydlel, vlastně jsem je nijak často nevídala. Ani jeden ze vztahů neměl příliš dlouhé trvání.

Pak ale potkala svého současného přítele Petra. S ním je konečně šťastná a spokojená. Když jsem ve dvaceti odešla z domu, k mamce se nastěhoval a já ho beru jako svého nevlastního tátu, i k oltáři mě odvedl.

Než se mamka s Petrem seznámila a my dvě žily spolu samy, měla se co ohánět, byla typická matka samoživitelka. Občas musela mít i dvě práce, bohužel byla jen vyučená švadlena a dobře placenou práci těžko hledala.

Ale ustály jsme to, já se hodně osamostatnila, mamce jsem musela dost pomáhat a o spoustu věcí se postarat. Ale bylo nám vždycky spolu moc dobře, máme se opravdu rády, máma byla vždycky skvělá máma a je i skvělá babička.

Do života mi mamka dala hodně, byla pro mě vždy tím nejlepším příkladem, jak se umět o sebe postarat. Nikdy mi do ničeho nemluvila, poradila, když jsem potřebovala, ale zbytek nechala na mně. Říkala, že když se rozhodnu nabít si hubu, tak si ji nabiju, i kdyby mě stokrát od toho odrazovala. A měla pravdu.

V pětadvaceti jsem poznala stejně starého Jirku, když jsem jí ho představila, moc nadšená z něho nebyla. Připadal jí nevyzrálý, když jsem pak na ni hodně naléhala, ať mi řekne, co si o něm myslí, řekla, že je to takový nijaký ňouma. Přiznám se, že mě to naštvalo. Mně jako ňouma rozhodně nepřipadal. Jenže já byla zamilovaná jako nikdy.

Brzy jsem otěhotněla

S Jirkou jsme se znali asi půl roku, když jsem přišla do jiného stavu. Bylo to pochopitelně neplánované, ale ani jednoho z nás to nijak nerozhodilo. Jirka mě okamžitě požádal o ruku a já souhlasila. Když jsem to doma řekla mamce, její odpověď mě překvapila.

Celý život mi kladla na srdce, ať nikdy nedopadnu jako ona, abych zůstala sama s děckem. A teď mi řekla, jestli si to raději nechci s tou svatbou rozmyslet, že mi se vším s Petrem pomohou, že si nemyslí, že je svatba dobrý nápad.

Jirka je také jedináček, s rodiči vlastní dvougenerační dům. V prvním patře si ještě před naším seznámením zrekonstruoval pro sebe byt. Dřív tam bydlel s rodiči a v přízemí babička. Když ale zemřela, rodiče se přestěhovali dolů a jemu přenechali byt v prvním patře.

Já bydlela od odchodu od mámy několik let s kamarádkou v pronájmu, takže bylo jasné, že se s Jirkou nastěhujeme k rodičům do domku, do jeho bytu.

Jirkovy rodiče jsem do svatby viděla jen párkrát. Pochopitelně mi o nich hodně povídal a mně imponovalo, jak krásně mluví o své matce. To jsem ještě netušila, že maminka řídí jeho život.

Naše vzájemné seznámení proběhlo celkem v pohodě. Jirkův otec je takový nemluva, ale celkem sympatický pán. To mamince se pusa nezavře. Chovala se ale ke mně hezky, nemůžu říct, že bych z ní cítila nějakou nevoli vůči mně. Akorát mi bylo hodně divné, že pomalu za každou větou se obrátila na svého syna se slovy: viď Jiříčku.

Jinak mu neřekla a vlastně říká pořád. Vždycky když šla kolem něj, pohladila ho po hlavě, jak malé dítě. A mně se to líbilo, jaký mají láskyplný vztah.

Svatbu jsme měli malou, jen pár lidí, rodina a nejbližší kamarádi. K Jirkovi jsem se nastěhovala ještě před ní. A už tehdy mě mělo varovat, jak všechno s matkou řešil. Byt měl zařízený, ale chtěla jsem si tam pořídit i něco navíc, třeba závěsy, povlečení, nádobí, lustr do kuchyně a další věci, které se mi líbily.

Na všechno mi ale Jirka řekl, že to musí nejdřív schválit maminka, jestli se to bude líbit jí, tak on s tím problém nemá. Když jsem mu řekla, že to je naše domácnost, odpověděl, že tak to u nich chodí, že maminka rozhoduje o všem. Na mé argumenty, že přece teď bude on mít svou vlastní rodinu, jen pokrčil rameny.

Odešla jsem

Vydržela jsem to rok, máme osmiměsíční dceru a já byla na pokraji zhroucení, když jsem od něj odešla. Už jsem to prostě nedávala. Jirka trávil se svou matkou skoro všechen čas. Z práce šel rovnou za ní, u ní se najedl, kolikrát i podíval na televizi. Víkendy byl i se mnou a naší dcerou, ale to se k nám nakvartýrovala tchyně. Domů se šla jen vyspat.

Když jsem se zeptala, co tchán, jestli mu to nevadí, že je Jirka pořád u nich, matka se mu věnuje, nebo ona je u nás a on je sám, tak mi Jirka řekl, že táta je takhle spokojený, může se v klidu v dílně věnovat svým věcem.

Jirkovi jsem několikrát řekla, že se mi to takto nelíbí, že mám všeho dost, že chci žít s ním a chci, aby on žil se mnou a naší dcerou. Ale on to pořád nechápal.

Odešla jsem, bydlím u mámy s Petrem. Je mi s nimi dobře, ale po Jirkovi se mi docela stýská. On mě denně přesvědčuje, ať se vrátím, že se změní, bude se nám věnovat, že si o tom promluví i s matkou.

Kristýna

