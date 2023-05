Muž si neumí říct v práci o přidání, rodina na to doplácí, zlobí se Lada

Příběh Lady Pořád chodí kolem horké kaše

Můj muž si stěžuje, že má nízký plat. Tak mu kladu na srdce, ať si řekne o zvýšení. Ve firmě pracuje už patnáct let a bere pořád stejně. Dokonce z něj nedávno vypadlo, že nově příchozí kolega dostává za stejnou práci o tři tisíce víc, a to je ve zkušební době.

Taková nespravedlnost! Namísto, aby si ve firmě vážili stávajících osvědčených zaměstnanců, žehrají na staré smlouvy. Manžel tak pracuje sice na dobu neurčitou, ale dnes, kdy je draho, za téměř směšný plat. Štve ho to, ale v práci sklapne podpatky a je jako beránek.

A tak ho už nějaký týden popichuju, aby zašel za šéfem a řekl mu vše na rovinu. Jenže muž je od přírody mírná povaha. Když se ho zeptám, jestli to udělal, vymlouvá se, že jeho nadřízený má dovolenou, že byl na dlouhé obchůzce továrny nebo se mu to zkrátka nehodilo. „A na co čekáš? Mezitím tě ten vztek sežere,“ vytýkám muži, ale on jen mávne rukou.

Jak se Češi projevují? ✓ Průměrný muž řekne denně 2000 až 4000 slov. Ženy jsou v projevu hovornější a vystačí si s 8000 slovy za 24 hodin. ✓ Podle statistik lidé při komunikaci nejvíce využívají techniku, zejména počítač a mobilní telefon. Nejčastěji se věnují mailům, komentářům na sociálních sítích nebo esemeskám. Psaný projev je oblíbenější než telefonování, které vyžaduje přímý kontakt a větší námahu. ✓ Některé ženy si stěžují na mlčenlivost mužů. Podle historiků jde ale o zvyk, který zdědili po předcích. Dříve byli muži lovci a živitelé rodin. Aby ulovili kořist, museli na ni dlouho čekat a mlčet. Určitá úspornost verbálního projevu tak některým zástupcům silnějšího pohlaví zůstala dodnes.

Na jednu stranu je mi ho líto, když ale nic neudělá, nic se nezmění. A popravdě, jeho neschopnost ozvat se válcuje nejen naši rodinnou kasu, ale i náš vztah. Manžel chodí do práce s nechutí a pak se domů vrací nenaložený. Nemluví se mnou anebo se utrhuje a na děti je jako pes.

Už to s ním prostě není k vydržení a já cítím, že můj pohár trpělivosti přetéká. „Kdybys byl co k čemu, řekneš si o ty peníze už kvůli dětem,“ zkoušela jsem těžší kalibr. Díky malému rozpočtu si naše rodina ve volném čase pomalu ani neškrtne.

Dlouho jsme nikde společně nebyli, dokonce ani v kině, které je pro nás při nových cenách nedostupné. Vždyť za čtyřčlennou rodinu třeba lístky v multikině přijdou na tisícovku! A nejen to. Už si ani nepamatuju, kdy mi můj manžel naposled koupil něco hezkého: kytičku, parfém nebo čokoládu.

Sám sedí doma jako pecka a nechodí ani s kamarády na pivo, protože je drahé. Jsme z toho všichni otrávení a změna je v nedohlednu. Přitom by stačilo otevřít pusu a říct si o lepší plat nebo se poohlédnout po jiné práci.

Lada (49)

