Část 1/3

Kromě toho všeho už zmíněného mám taky moc ráda běh. Na dovolenou jsem si proto vzala i svoje oblíbené tenisky a ráno, když holky ještě spaly, jsem si chodila zaběhat na promenádu. A tam jsem potkala jeho!

Ten kluk vypadal jako nějaká antická socha: dokonalá pevná postava, ale ne moc svalnatá, to se mi nelíbí. Široká ramena, úzké boky, výrazná brada, nádherné vlnité vlasy, ostře řezaný nos… a ty oči! Prostě chlap, za kterým se každá musí ohlédnout.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Ale já se neohlédla. On se na mě usmál a oslovil mě. Bylo to jako z hloupého filmu, ale mně se normálně rozklepala kolena. Na jeho: „Ciao, bella,“ jsem dovedla jen vykoktat anglicky, že italsky moc neumím. On tedy svižně přešel do angličtiny a zeptal se, odkud jsem, kam běžím a jestli s ním nezajdu večer na pizzu.

No, upřímně, dost mě zaskočil. Byla jsem zpocená, nenamalovaná, vlasy do culíku. Ale řekla jsem mu, že tu mám kamarádky a že ještě nevím, jaký máme program. On se jen usmál, vytáhl z kapsy propisku a na předloktí mi napsal svoje telefonní číslo. „Call me, if you have time, bella,“ mrkl spiklenecky a odkráčel.

Přiznám se, že jsem se rozhlídla, jestli někde v okolí není skrytá kamera. Tak praštěné mi to připadalo. Ale nic zvláštního jsem neviděla. Tak jsem se pomalu rozběhla k našemu hotelu. Holky jsem probudila a ještě před snídaní jim všechno vyklopila.

Hned křičely, že s ním na tu pizzu prostě musím jít. Ať mu okamžitě zavolám. Jen Bára, ta je taková opatrnější, krčila obočí a varovala mě, že je to určitě sňatkový podvodník, nebo ještě hůř, že jí lidský játra. Tak jsem se v tom půl dne plácala, ale nakonec, osmělena jedním spritzem, jsem mu napsala SMS.

Na tu pizzu jsem šla, a další den jsem s ním jela na výlet do San Marina a pak mě vzal do muzea, na vyjížďku lodí a na večeři do skvostné rybí restaurace. Prostě jsem si na této dovolené své kamarádky moc neužila. Marco není ani sňatkový podvodník, ani nejí lidi (doufám). Je to student ekonomie na vysoké, pochází z Toskánska a přes prázdniny pracuje pro jeden hotelový řetězec, kde má na starosti sociální sítě a marketing.

Ten čas, který jsme spolu strávili, byl strašně intenzivní a neuvěřitelně úžasný. Až moc na to, aby to byla realita. Přesto se mě poslední večer zeptal, jestli se nechci vrátit, že mi sežene práci v hotelu nebo někde u známých a že můžeme být celé léto spolu. On se pak vrací na univerzitu do Sieny, ale to je ještě daleko na nějaké plány. Řekla jsem mu, že tak rychle to nejde, mám práci a nemůžu jen tak odjet. Ale že se zkusím nějak domluvit.

Už je to několik týdnů, stále jsme v kontaktu, voláme si a píšeme. A Marco naléhá, ať se sbalím a přijedu. Vůbec nevím, co mám dělat. Jsem do něj blázen, on do mě asi taky, ale to tady mám všechno nechat, dát výpověď a odjet do země, kde nikoho neznám a neumím ani jazyk? Marco říká, že to bude skvělé, ať se ničeho nebojím. Ale já se nemůžu rozhodnout.

Tereza

Názor psycholožky čtěte na další straně.