Příběh Sylvy: Dcera žárlí na svou sestru a odnáším to já

Vdávala jsem se v pětadvaceti a za rok po svatbě se nám narodila první dcera. S manželem jsme tenkrát bydleli u jeho rodičů, ale nedělalo to dobrotu. Po dalším roce jsme se přestěhovali do jiného města, manžel kývl na nabídku pracovního místa i s bytem. Nebylo to nic úžasného, ale byli jsme mladí, dokázali se uskromnit, a hlavně jsme neměli za zády jeho rodiče, především pak matku, která nám do všeho mluvila.

Po dalších dvou letech jsme se opět stěhovali, tentokrát do mnohem hezčího a většího bytu. Byla jsem krátce těhotná, čekala jsem naši druhou dceru. Holčička se narodila předčasně, dlouhou dobu byla v inkubátoru. Prvních několik let, prakticky, než šla do školy, to nebylo jednoduché. Naštěstí rychle doháněla své vrstevníky, ale byla neustále nemocná. Já ani nechodila do práce, musela jsem s ní zůstat doma.

Dvě dcery, každá jiná

Druhá dcera byla zdravé, veselé a živé dítě. Snažila jsem se jí také co nejvíce věnovat, ale někdy to bylo těžké. Byla jsem na všechno skoro pořád sama, manžel pracoval, bral si někdy i směny navíc, výpadek mého příjmu byl znát. Na pomoc babiček jsme se spolehnout nemohli.

Občas se tak muselo stát, že zájmy a přání starší dcery musely jít stranou, protože mladší mě v tu chvíli potřebovala víc. Ale vždy jsme to společně probraly a jak jen to šlo, snažila jsem se starší vše vynahradit. V té době jsem nikdy neměla pocit, že by se starší dcera cítila nějak odstrčená. Vyčetla mi to až v dospělosti.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Naštěstí se postupem času zdravotní stav mladší dcery srovnal. Já mohla nastoupit do práce, a i jako rodina jsme fungovali v pohodě. Holky spolu také vycházely, i když starší dcera dávala své sestře občas dost drsným způsobem najevo, že je ta starší a vše se bude řídit podle ní.

Já se mezi ně příliš nemíchala, říkala jsem si, ať si to holky urovnají spolu. Mladší dcera byla vždy dost submisivní a sestře se hodně podřizovala.

Rodinnou pohodu narušila manželova nevěra, kterou jsem i přes jeho sliby, že to byl velký omyl, že se už nikdy nic takového nebude opakovat, nedokázala tolerovat a odpustit mu. Požádala jsem o rozvod. Nakonec jsme se na všem shodli, na vyrovnání majetku i jeho styku s dcerami.

Holky už byly v pubertě, starší bylo téměř šestnáct a mladší dvanáct. Sice mě zradil, ublížil mi, ale pořád jsem ho měla ráda. Žít už bych s ním nedokázala, nesnesla bych, aby se mě intimně dotkl, ale naštěstí jsme zůstali přáteli. Jsme jimi dodnes, i když on už má jinou partnerku a s ní syna.

Návrat do rodného domu

Po rozvodu jsem se s dcerami přestěhovala do domu mých rodičů. Táta už nežil a mamka potřebovala pomoc. Navíc to byl dům, kde jsem vyrostla a vždy toužila v něm jednou dožít. Maminka už zemřela a já v něm bydlím dodnes.

Naši měli nějaké úspory, které se matka rozhodla vložit do rekonstrukce domu, aby se nám tam čtyřem ženským dobře žilo. Byly to krásné roky, maminka bohužel po pár letech také zemřela. Zůstala jsem s dcerami sama, netoužila jsem už po žádném dalším vztahu.

Nejdříve odešla starší dcera, našla si přítele a dnes mají dvě děti. Později se odstěhovala i mladší dcera, vdala se, má syna, a bohužel po dvou letech se rozvedla. Já byla v domě sama, byl pro mě zbytečně velký, tak jsem dceři nabídla, aby se ke mně i se synem nastěhovala.

Jsem už dva roky v důchodu, mohu jí pomáhat a ona jako matka samoživitelka také ušetří. Dcera mi pochopitelně přispívá na domácnost, otec syna jí ale peníze neposílá, tak žije jen z rodičovského příspěvku a občas vezme nějakou brigádu, aby mi prý se synem nebyli na krku.

O dceři vím málo

Jenže to se vůbec nelíbí starší dceři. Žárlí, vyčítá mi, že její sestře a synovcovi pomáhám, že mě jednou o dům připraví a že o něj připraví i ji a její děti. Marně jí říkám, že dcera pomoc potřebovala, že kdyby ona (starší dcera) byla ve stejné situaci, nabídla bych jí stejnou pomoc. Řekla jsem jí, že může k nám kdykoliv přijet, pobýt u nás, kolikrát jsem jí i děti hlídala.

Když se pak pustila i do mladší dcery, že je vyžírka, která se nechá matkou živit, chudinka, co si neumí udržet chlapa, tak jsem se neudržela a řekla jí, že takové řeči nebudu ve svém domě poslouchat a jestli nezmění svůj přístup, tak ať k nám raději vůbec nejezdí.

Je to už skoro rok a od té doby jsme spolu nepromluvily. Nepřijela, nezvedá mi telefon, její přítel se mnou také nechce mluvit. Jednou mi poslala esemesku, že jsme spolu skončily a že na ni mám zapomenout.

Jenže to nejde, je to mé dítě, chybí mi, stejně tak se mi stýská po vnoučatech. Jak žijí, co je u nich nového, se občas dozvím od bývalého manžela, který je s dcerou v kontaktu.

Sylva

Názor psycholožky čtěte na další straně.