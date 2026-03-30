Příběh Hany: Dcera si našla nové přátele. Mám strach, že je to nějaká sekta

Moje dcera byla vždycky hodně přemýšlivé dítě, neměla moc kamarádů, spíš seděla doma a četla. Studovala na samé jedničky a také vysokou školu udělala, jak se říká, levou zadní. Teď už je dospělá, ale místo aby si našla přítele a založila rodinu, obklopila se hodně zvláštním okruhem přátel. Mám o ni strach.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Během studií dcera bydlela s námi, tedy se mnou a manželem, ovšem pak se rozhodla, že vyrazí do světa a bude hledat své místo na slunci. Vzhledem ke svým vynikajícím výsledkům ve škole získala možnost pracovat na zahraniční univerzitě a brala to jako znamení, které ji v životě posune dál.

Moc se nám to s mužem nelíbilo, ale brali jsme to jako příležitost a také jsme si říkali, že se lépe postaví na vlastní nohy, pozná nové lidi a pracovní kontakty. Taky jsem trochu doufala, že si najde konečně i přítele, protože dosud žádného neměla, kolem ní se točili jen podobně motivovaní spolužáci, ale víc v tom nikdy nebylo.

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Zkoušela jsem na to téma s dcerou i mluvit, pokaždé mě ale utnula s tím, že se nemám starat, že si někoho najde, až bude čas, a nechce být pod tlakem. Nicméně práce v zahraničí sice změnou byla, ale nevím, jestli k lepšímu. Dcera se totiž ve svém prvním pracovním působišti seznámila s lidmi, kteří mají zvláštní životní postoje. A ti ji začali formovat.

První věc byla, že se dcera odhlásila ze všech sociálních sítí, přestala jíst maso a začala docházet na různé přednášky, semináře a také demonstrace, které se věnovaly nejen ochraně životního prostředí (což je konečně blízko jejímu oboru, studovala přírodní vědy), ale také dalším tématům.

Když přijela po několika měsících na návštěvu, ani jsme ji nemohli poznat. Měla divoce nabarvené vlasy, začala se jinak oblékat, ale hlavně se z ní stala, jak bych to řekla, aktivistka. Začala nás s manželem přesvědčovat o nevratném konci světa, pokud se radikálně nezmění každý člověk, co žije na zeměkouli.

Je proti všem výdobytkům civilizace, od automobilů až po chytré telefony, odmítá alkohol, živočišnou stravu a začala se vyjadřovat i k politice, což ji dříve vůbec nezajímalo. Prohlásila, že nikdy nebude mít děti, protože lidstvo stejně jen planetu devastuje, takže čím méně nás bude, tím lépe.

Příběh Vladimíra: Dcera nám představila svého přítele, s manželkou jsme v šoku

Maluje si na pleť různé obrazce henou, nosí batikované šátky, jí jáhly a cizrnu a oči jí tak zvláštně září, že mám strach, jestli snad něco nebere. Nebo jestli nevstoupila do nějaké sekty. Manžel tvrdí, že vidím trávu růst a holka že je normální, jen má opožděnou pubertu, ale já se tím nehodlám nechat ukolébat.

Podle mne se dala dohromady s divnými lidmi, kteří na ni mají špatný vliv. Bojím se, aby se nakonec ještě nedostala do nějakého konfliktu se zákony, ať už u nás, nebo nedej bože v zahraničí. A zároveň se loučím s představou, že bude mít normální rodinný život a přivede na svět naše vnoučata, na což jsem se, jako každá máma, tolik těšila.
Hana

Nejčtenější

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

Týdenní horoskop od 30. března: Kdo zvládne stres a koho čeká zlom

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Jaký bude...

30. března 2026

Vše o spánku: poradíme, jak dlouho spát, abyste se ráno probouzeli čerství

Kdo to zažil, ví, jaké to je peklo, když nemůžete v noci spát. Co jíst, aby vás...

Mohli jste se vyspat dorůžova, spát jako na obláčku, jako když vás do vody hodí, nebo naopak jako princezna na hrášku, jako na trní, ani oka jste nezamhouřili a museli jste počítat ovečky. Pojďme si...

30. března 2026

Jaro je hravé. Užijte si současné módní trendy a vneste je do šatníku

Tunika, cena 779 Kč

Jarní počasí a probouzející se příroda v nás podněcují radost a hravost. A tyto dva důležité atributy nechybějí ani v jarní módě.

30. března 2026

Máte vysoký cholesterol? Toto vás může zachránit před infarktem

Ilustrační snímek

Cholesterol je pro tělo nezbytný, ale jeho nadbytek může tiše poškozovat cévy. Často se odhalí až při potížích. Jak upravit jídelníček, co omezit a které přírodní látky mohou pomoci udržet hladinu...

30. března 2026

Každé tělo má svůj příběh a my ho máme respektovat, míní Ridina Ahmedová

Ridina Ahmedová

Na planetě nás žije víc než sedm miliard. Všichni jsme se narodili v lidském těle, přitom dvě třetiny z nás ho nemají rády. Ridina Ahmedová se rozhodla pojmout toto téma uměleckou formou – a strhla...

30. března 2026

Příběh Hany: Dcera si našla nové přátele. Mám strach, že je to nějaká sekta

Ilustrační snímek

Moje dcera byla vždycky hodně přemýšlivé dítě, neměla moc kamarádů, spíš seděla doma a četla. Studovala na samé jedničky a také vysokou školu udělala, jak se říká, levou zadní. Teď už je dospělá, ale...

30. března 2026

Obrovský nárůst úrazů kolen u dětí. Lékař „nároďáku“ nejen o vlivu covidu na klouby

Premium
Problémy s velkými klouby, zejména kyčlemi a koleny, patří k nejčastějším...

Problémy s velkými klouby (zejména kyčlemi a koleny) patří k nejčastějším pohybovým obtížím, které trápí Čechy. Týkají se zejména starších lidí, kdy už nastává opotřebení kloubů. „Zároveň...

29. března 2026

Po narkóze si žena připadala jako někdo jiný a má ruský přízvuk

Po probuzení z narkózy byla žena překvapená ze svého přízvuku.

Šestapadesátiletá Tara Livingstonová z Kanady nikdy nebyla v Rusku ani se ruský jazyk neučila. Přesto se jí stala zvláštní příhoda, která nejde na rozum ani lékařům. Když se totiž probudila z...

29. března 2026  11:07

Velikonoční koleda zní vždy stejně. Co ale hody, hody, doprovody znamená?

Koledníci na Velikonoční pondělí: Tradice a starodávné zvyky, které oživují...

Na jaře se to opakuje pořád dokola. Děti stojí u dveří, v ruce pomlázku a bez zaváhání spustí známý text. „Hody, hody, doprovody…“ Patří to k Velikonocům stejně jako barvená vajíčka nebo beránek....

29. března 2026

Dnes je Květná neděle. Tradice, termín Velikonoc a otevírací doba obchodů

Symbol Velikonoc

Neděle 29. března 2026 je prvním dnem pašijového týdne a zároveň posledním dnem půstu. Podívejte se, jaké se s ní pojí tradice, na který termín vycházejí letos i v příštích letech Velikonoce a kdy si...

29. března 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kůže jako samet. Začněte s přípravou pokožky už teď, tato kosmetika to umí

Všechny prospěšné účinky na pleť má krém Revitalift Laser X3 od L‘Oréal Paris...

Začněte s přípravou pokožky na léto mnohem dřív, než vytáhnete sukni ze skříně. Až přijde čas ukázat se, bude vaše kůže jemná, vláčná a hedvábně hladká.

29. března 2026  1:01

Jak se vyhnout antibiotikům? Někdy může pomoci příroda

ilustrační snímek

Antibiotika zachraňují životy, ale v těle dokážou napáchat víc škody, než si uvědomujeme. Oslabují imunitu a narušují rovnováhu organismu. Kdykoliv to jde, vyplatí se hledat cesty, jak se jim vyhnout...

29. března 2026

