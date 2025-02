Příběh Jany: Zjistila jsem, že švagrová má milence. Mám to bratrovi říct?

Část 1/3

Nejsme až tak malé město, ale jsme dost malá komunita na to, aby se prostě všechno rozkřiklo. Což si asi ona neuvědomuje, protože se sem přistěhovala poměrně zdaleka. Myslela jsem si, že to bratrovi ve vztahu klape, aspoň to tak stále vypadá, ale realita je zřejmě někde jinde.

Problém je v tom, že jeho žena pracuje ve stejné firmě jako moje nejlepší kamarádka, která s ní sedí v jedné kanceláři. A té prostě nemohlo ujít, co se děje. Milá švagrová, která je mimochodem dost společenský typ, se tajně schází s jedním z klientů té firmy.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Normálně by se na to asi ani nepřišlo, protože on také není zdejší, ale jak jsem říkala, tady se nic neutají. Moje kamarádka tvrdí, že to není jen tak ledajaký flirt, že se jedná o dlouhodobou bokovku, kdy oba dělají, jako že nic, ale sama švagrová to před svými kolegyněmi ani moc neskrývá.

Ona je ten typ lidí, kterých je všude plno, je to prostě „samice“ krev a mlíko, pořád se směje, laškuje s někým, taková veselá kopa. Její milenec sice ví, že je vdaná a má malé dítě, ale nějak mu to asi nevadí, protože ani on není bez závazků. On sám dělá ve firmě, jako že jde jen o pracovní vztah, ale moje kamarádka říkala, že by si toho nevšiml jedině slepý.

Já sama jsem se švagrovou nikdy neměla žádné problémy. Jak už jsem řekla, je to veselá ženská, taková pozitivní, je pro každou legraci, na všech rodinných sešlostech vždycky zajišťuje zábavu, je i organizačně schopná, prostě fajn. Jenže tímhle to prostě přepískla. Jde o mého bratra a já jsem úplně špatná z toho, co mám teď dělat.

Samozřejmě, že mě jako první napadlo jít hned za ním a všechno mu říct, aby si dal na ženu pozor a aby jí ten románek zatrhl. Jenže, co když mi nebude věřit, nebo se dokonce na mě rozzlobí? Je pravda, že na první pohled jejich vztah vypadá perfektně a nikdy bych neřekla, že je tam nějaký problém.

Taky jsem si říkala, jestli nejít rovnou za ní a neříct jí, že vím, co vím, a že to má okamžitě ukončit, nebo půjdu za bratrem. Ale vůbec netuším, jestli na to mám dost kuráže. Klidně se mi může vysmát, že to jsou jen drby, a co já pak? Prostě jsem v pasti a nevím, co dělat. Jenže něco přece udělat musím, jde o štěstí mého bráchy.

Jana

Názor psycholožky čtěte na další straně.