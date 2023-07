Moje šéfová mě ničí, kvůli dětem nemůžu dát výpověď, trápí se Majda

Příběh Majdy Zasedla si na mě

Jsem na tom momentálně podobně jako hodně žen, co znám. Rozvedená, dvě děti na krku a k tomu bývalý muž, co nikdy neplatí včas alimenty. Toto asi zažil kdekdo, se současným zdražováním všeho je to docela peklo a přiznám, že vydělat si tolik, abych nás uživila, je náročné.

Víte, že… … až čtvrtina všech zaměstnanců se někdy setkala se šikanou na pracovišti? … více bývají šikanovány ženy než muži? … ti, kdo jsou vystaveni šikaně v práci déle než rok, za to platí nalomeným zdravím, jak psychickým, tak fyzickým? … jen polovina šikanovaných nalezne odvahu se bránit? … bossing obvykle začíná nenápadně a plíživě, ale následně se stupňuje až na neúnosnou míru?

Donedávna jsem to docela zvládala, měla jsem fajn práci, skvělého šéfa, který chápal, že děti jsou někdy nemocné nebo že musím běžet na školní besídku. K tomu prima partu kolegů, s nimiž jsem se vždy nějak domluvila a vzájemně jsme si pomáhali. Však jsem se taky do práce každý den těšila, odpočinula jsem si od dětí, nasmála se…

A pak přišlo velké bum a bylo po všem. Firma se dostala do insolvence, ne vlastní vinou, kvůli neplatičům, ale to je asi na jiné vyprávění. Zásadní bylo, že jsem skončila bez práce. Byla jsem na nervy, najít něco v našem městě, práci, kde bych dostala slušně zaplaceno a ještě u toho zvládala péči o děti, to vypadalo jako nadlidský úkol.

Trvalo nekonečně dlouho, než se na mě opět usmálo štěstí. Pravda, když jsem prvně viděla moji budoucí šéfovou, neusmívala se vůbec, ale personalistka mě ujišťovala, že je skvělá a má výborné výsledky. Tehdy jsem bohužel netušila, že kráčím rovnou do pekla a že se ta paní neusmívá, protože na mé místo chtěla obsadit svou známou.

Nastoupila jsem a s nadšením a elánem té nejvděčnější osoby pod sluncem jsem se chtěla pustit do práce. Přece jen, na tom, jak se uplatním, záviselo štěstí celé rodiny, proto jsem tomu chtěla dát maximum. Moje šéfová se mnou ovšem měla jiné plány. Od první chvíle, co jsem vkročila do kanceláře, to začalo.

Zadala mi úkol. Termín byl hned. Mezitím mi zazvonil telefon a nějaký zákazník chtěl něco řešit. Než jsem to našla v systému, už stála u mého stolu. Vyrvala mi sluchátko z ruky, se zákazníkem se líbezným hlasem domluvila a pak se obrátila na mě s vůbec ne příjemným pohledem.

Hned mě sjela, že nedovedu mluvit s lidmi – a kde je ten seznam, co jsem měla vypracovat. Třeštila jsem na ni oči, přece viděla, že telefonuju, a nemůžu tedy dělat seznam… Věděla to moc dobře, ale bylo jí to fuk.

Mezitím jsem dostala od kolegy lejstro, které bylo nutné vyplnit. Omluvila jsem se mu, že nejdřív vypracuju úkol pro šéfovou a potom se mu budu věnovat. To už opět funěla u mého stolu, prý co si to dovoluju odmítnout něco kolegovi. Omluvila jsem se jí, vyřešila problém s kolegou a sedla si opět k počítači, abych se věnovala úkolu od ní.

Chtělo se mi ovšem na záchod, což se ukázalo jako další chyba. Ihned vyskočila, že přece nemůžu opustit telefon, to nejde jen tak, a neopomněla zdůraznit, že stále nemá svůj seznam. Tak to šlo celý den, ať jsem udělala, co jsem udělala, nezavděčila jsem se jí, spíš jsem ji vždy jen rozzuřila.

Bohužel se to netýkalo jen toho prvního dne, toto je scénář každého dne v mé nové práci. Trvá to pár měsíců a přiznávám, že je to těžké. Někdy je mi tak zle jen z představy, že tam zase jdu, že se ráno pozvracím.

Už mám o dost kilo méně, neodvažuju se totiž ani chodit na obědy, obědová pauza je pro šéfovou vrchol drzosti. Místo toho mi zadává úkoly, když vidí, že plním jiné, a pak mě péruje, proč nejsou hotové ty od ní. Stále mi opakuje, že jsem neschopná a pomalá.

Jak poznat, že jde o bossing? ✓ Šéf vám pravidelně zadává víc práce než ostatním, často jde o úkoly, co nejsou součástí vaší pracovní náplně, navíc v šibeničních termínech, jimž nejde dostát. ✓ S oblibou předává vaši práci jiným, když to vy „nezvládáte“, a vás zásobuje ponižujícími a nesmyslnými pokyny. ✓ Permanentně jste pod palbou jeho kritiky, zásadně vás nechválí. ✓ Když s ním mluvíte, skáče vám do řeči nebo vás ignoruje. ✓ Nerespektuje vaše názory, vysmívá se vám, nešetří ironickými poznámkami na vaši hlavu. ✓ Má potřebu vás neustále kontrolovat a hlídat, ať už jde o docházku nebo splnění povinností. ✓ Vyhrožuje vám a ničí vám pověst. ✓ Nerespektuje váš osobní prostor, dotýká se vás, i když to nechcete, a dělá vám nemravné návrhy.

Do toho trpím na sennou rýmu, což jí také vadí – prý šířím chorobu na pracovišti. Vysvětlit si to nenechá, ale když jsem potřebovala zůstat den doma s nemocným dítětem, řekla samozřejmě ne, že se nebudu nikde flákat. Kolegové celé dny mlčí a se sklopenými hlavami zírají kamsi do papírů, nikdo se s nikým nebaví, přijde mi, že se bojí, aby si šéfová nezasedla i na ně.

Jsem tak na všechno sama, nemám nikde zastání a nevím, co si počít. Nemůžu si dovolit přijít o práci, neměla bych už ani na rohlík pro děti, zároveň ale nevím, jak dlouho toto utrpení dokážu ještě přecházet.

Majda

