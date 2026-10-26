Jedna tátova starší sestra žije v domově důchodců a druhá se před lety vdala na Slovensko, takže vyklízení babiččiných věcí padlo na něj. Věděla jsem, že ho pohled na prázdný babiččin byt ničí, tak jsem se nabídla, že se do třídění pustím místo něj. Chtěla jsem ho ušetřit bolesti z probírání se pozůstalostí, ale netušila jsem, že objevím rodinné tajemství, které se neměl nikdo dozvědět.
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Byla sobota odpoledne a já zrovna procházela starý babiččin sekretář. Mezi nažehleným ložním prádlem a krabičkami s bižuterií ležela stará dřevěná šperkovnice. Když jsem si ji prohlížela, všimla jsem si, že je zespodu nějak našišato. Ukázalo se, že pod tenkou překližkou bylo falešné dno a v něm svazek zažloutlých dopisů převázaných bleděmodrou stuhou.
Zvědavě jsem začala číst a v tu chvíli jako by se v pokoji zastavil čas. Dopisy nebyly od dědy Josefa. Byly podepsané mužem jménem František a pocházely z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Byly plné vášně, loučení a bolesti. Z korespondence jednoznačně vyplynulo, že můj táta není biologickým synem dědy Josefa.
Babička měla na konci šedesátých let intenzivní vztah se svým tehdejším kolegou z práce, který v srpnu 1968 emigroval do Rakouska. Babička byla v té době potřetí těhotná. S ním. Ač zřejmě toužila spolu s Františkem odejít, rozhodla se tehdy zůstat v Československu se svou rodinou. A děda Josef – ať už o tom věděl, nebo babiččino tajemství neznal – celý život mého tátu vychovával jako vlastního syna.
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Seděla jsem na koberci uprostřed pokoje a třásly se mi ruce. Všechno, co jsem o naší rodině věděla, se najednou rozpadlo na tisíc střepů. Vím, že děda Josef byl pro mého tátu absolutní bůh. Dodnes o něm mluví se slzami v očích – jak ho děda bral na ryby, jak mu postavil motokáru, jak ho naučil spravovat auto a spoustu dalších věcí. Táta je hrdý na svou krev, na „josefovské geny“.
A teď mám v ruce důkaz, že jeho skutečný otec byl někdo úplně jiný. Někdo, o kom táta v životě neslyšel. Podle babiččiných poznámek na okrajích dopisů navíc František před deseti lety ve Vídni zemřel. Táta už tedy nemá ani šanci ho poznat.
Mám mu to říct? Říkám si, že má právo znát svůj původ i pravdu o své matce. Ale na druhou stranu mě napadá, že nevím, jestli bych sama na jeho místě chtěla takové tajemství znát. Nebylo by ode mě sobecké chtít ze sebe shodit tíhu tajemství? Co když tátovi na stará kolena rozbiju všechno, v co celý život věřil?
Dopisy mám schované doma v krabici, kterou jsem zasunula hluboko do útrob šatny. Občas se přistihnu, že bych je nejraději spálila v kamnech a tvářila se, že jsem na dno té šperkovnice nikdy nesáhla. Jenže jsem jediná z celé rodiny, kdo to tajemství zná, a svědomí mi říká, že pravda by neměla zůstat pohřbená.
Irena
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