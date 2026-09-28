Vzali jsme se před šesti lety a první roky byly naprosto v pohodě. Žena byla vždycky trochu citlivější a občas potřebovala ujistit, že ji mám rád, ale na tom jsem neviděl nic špatného. Zlom přišel zhruba před rokem, kdy její nejlepší kamarádku opustil manžel kvůli milence z práce. Pro mou ženu to byl obrovský šok, který v ní probudil nevídanou vlnu nejistoty a strachu.
Začalo to nevinně. Jednoho dne mi oznámila, že si nainstalujeme aplikaci na sdílení polohy, ať víme, kdy ten druhý jede z práce, a nemusíme si pořád volat. Sice mi to přišlo zvláštní, ale neměl jsem co skrývat, tak jsem souhlasil. Jenže to, co mělo být praktickou pomůckou pro rodinnou logistiku, se během pár měsíců proměnilo v nástroj totální kontroly.
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Dnes si připadám jako vězeň na vycházce. Stačí, abych po práci zajel do myčky nebo koupil cestou pečivo v jiné pekárně než obvykle, a telefon okamžitě pípá: „Kde jsi? Proč stojíš v Průmyslové ulici? S kým tam jsi?“
Když si večer sednu na gauč, cítím její pohled zabodnutý do mého telefonu. Pokud mi přijde pracovní zpráva po šesté hodině, musím jí ukázat displej. Jednou jsem zapomněl mobil v autě, když jsem šel do fitka – výsledkem bylo třicet zmeškaných hovorů a hysterická scéna v předsíni se slzami a obviňováním, že jsem byl určitě za nějakou ženskou.
„Kdybys mě miloval a neměl co tajit, tak ti to nevadí,“ opakuje pokaždé, když se pokusím bránit. Všechno otočí proti mně. Moje touha po základním soukromí je pro ni automatickým důkazem, že něco skrývám.
Přitom jsem v životě neměl jinou ženu. Do práce dojíždím na čas, o víkendech jsem s manželkou, jsme buď doma, nebo jezdíme na výlety. Místo vděku ale narážím na podezíravost, která postupně rozežírá lásku mezi námi.
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Nejhorší na tom je to neustálé vnitřní napětí. Přistihl jsem se, že v práci kontroluji hodinky s hrůzou, jestli stihnu přesný čas příjezdu, abych nemusel vysvětlovat desetiminutové zpoždění. Přestal jsem se vídat s kamarády na pivo, protože ty nekonečné telefonáty a vyptávání, jestli už jdu domů, mi za to nestály.
Před dvěma týdny jsem sdílení polohy na jeden den vypnul. Chtěl jsem si dokázat, že jsem svéprávný dospělý chlap. Reakce byla děsivá – doma byla taková scéna, že jsem si aplikaci nakonec znovu zapnul, abych měl klid. Ale v ten moment jsem si uvědomil, že takhle už dál žít nemůžu.
Dusím se. Manželku mám stále rád, ale žít s pocitem, že pro ni nejsem partner, ale špinavý podezřelý, už nezvládám. Manželskou poradnu striktně odmítá s tvrzením, že problém jsem já a moje neschopnost dát jí pocit jistoty. Jenže já už nevím, jak dál. A hlavně cítím, že pokud ten digitální obojek nesundám, naše manželství definitivně zkrachuje.
Ota
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