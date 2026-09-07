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Příběh Tomáše: Dcera má fotky na placené platformě. Kde jsem jako otec selhal?

Nikdy bych si nemyslel, že budu kvůli své čerstvě dospělé dceři tak šílet, ale pravda je taková, že jsem v koncích a nevím si rady. Moje holčička se ukazuje za peníze cizím chlapům a já se s tím nedovedu smířit, i když mi klidně můžete říct, že to není moje věc. Už přece není dítě. Jenže je stále moje dcera a já se bojím, že ji ztrácím.
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Ilustrační snímek

Jak jsem na to přišel? Stačilo jedno pivo s kamarádem a celý můj svět se převrátil naruby. Položil přede mě v hospodě na stůl telefon s rozpačitým výrazem a větou, kterou už z hlavy nevymažu: „Tohle bys asi měl vidět.“ Na displeji svítil profil na jedné z těch placených stránek pro dospělé. A na fotkách moje devatenáctiletá dcera. Holka, co před pár měsíci úspěšně odmaturovala a dostala se na vysokou, tam pózovala ve spodním prádle v polohách, ze kterých se mi okamžitě zvedl žaludek.

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První reakcí byl nepopsatelný vztek a stud. Měl jsem chuť vtrhnout domů do jejího pokoje, vyrvat jí ten zatracený mobil z ruky a donutit ji celý účet smazat. Jenže hned vzápětí mě přepadla ledová sprcha bezmoci. Dceři je devatenáct let. Z pohledu zákona je dospělá, dělá to ze své vůle a já nemám v ruce žádnou reálnou páku, jak jí v tom autoritativně zabránit. Když na ni vystartuju s řevem a zákazy, jediné, čeho dosáhnu, je prásknutí dveřmi a totální odstřihnutí.

Teď už několikátý den chodím po bytě jako tělo bez duše a nevím, kudy kam. Mám to říct její matce? Moje žena je úzkostlivá a vznětlivá, tahle zpráva by ji naprosto položila. Pravděpodobně by udělala hysterickou scénu, která by dceru jen utvrdila v tom, že s námi už nikdy nic nepořídí. Na druhou stranu to před ní asi nedokážu dlouho tajit, stejně už si všimla, že nejsem ve své kůži. Zatím jsem to svedl na potíže v práci, ale co dál?

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V hlavě si neustále přehrávám rozhovor s dcerou, který by logicky měl následovat. Chtěl bych jí naznačit, že její digitální stopa nemizí, že tyhle fotky z internetu nikdo nikdy nevymaže a můžou jí za pár let zničit kariéru nebo vztah. Jenže jak to udělat, aniž bych zněl jako zapšklý moralizující fotr?

Kde jsme s manželkou ve výchově selhali, že dcera bere prodej vlastního těla jako rychlý a pohodlný přivýdělek ke studiu? Sedím naproti ní u snídaně, ona se usmívá do displeje a já se poprvé v životě bojím promluvit, abych jedinou špatnou větou nespálil všechny mosty.
Tomáš

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