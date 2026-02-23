Hádáme se kvůli tomu i s manželkou, která to chce mít s matkou dobré, a tak si nedovolí jí něco říct. Já si ale nepřeju, aby moje nezletilé děti „visely“ kdesi na Instagramu. Ony samy si to nevybraly a můj názor je, že to je zásah do jejich soukromí i soukromí rodiny.
Babička se ovšem do sociálních sítí zamilovala a touží být influencerkou, jako jsou ty, které ona sama sleduje. Problém je, že naše děti často hlídá, protože je už v důchodu a většinu roku pobývá na chatě, kterou si všelijak zkrášluje a upravuje, načež se tím chlubí.
Napište i vy svůj příběh
Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.
Všude na fotkách i videích jí pak pózují naše děti. Točí a fotí je, když spí, když si hrají, když stolují nebo pomáhají na zahradě. Babičce a jejím kamarádkám to přijde roztomilé, ale já z toho šílím. Když se žena neodhodlala ke konfliktu se svou matkou, tak jsem ji o to, aby fotky a videa dětí stáhla a už v tom nepokračovala, požádal já.
Jenže to nemělo vůbec žádný výsledek! Tchyně se mohla zbláznit, že na ni zvyšuju hlas, a řekla mi, že si na Instagram bude dávat, co ona sama uzná za vhodné. Že jsem suchar a dělám kolem toho zbytečné haló. Socky jsou podle ní plné snímků a videí dětí a žádný problém to není.
Jenže to je za mě právě ten problém a absolutně s tím nesouhlasím. Já osobně bych sociální sítě úplně zrušil, protože to je jen čisté zlo a nic víc. Lezou lidem, nejen těm malým, do soukromí, ničí jim psychické zdraví, a to nemluvím o dalších rizicích včetně pedofilů a dalších pervertů.
|
Příběh Petry: Přítel mě kontroluje a sleduje každý krok. Je mi to nepříjemné
Tchyně si z toho ale nic nedělá, dokonce šla tak daleko, že děti naváděla, aby mě přesvědčovaly, že je to legrace a že se jim moc líbí, když je takhle babička ukazuje. Dokonce je nechala nějaká videa i natáčet. Vůbec nevím, co s tím. Jediná možnost, co mě napadá, je přestat prostě babičce vnoučata půjčovat, třeba pak dostane rozum.
Moje žena mi ale spílá, že si je teda budu hlídat sám, protože ona bude mít problémy v práci, když si bude pořád brát kvůli každé nudli ošetřovačku a taky prázdniny jsou mnohem delší než naše dovolená. Takže jsem asi v pasti a nemám šanci tchyni přesvědčit o tom, jak je to, co dělá pro děti škodlivé.
Pavel
Názor psycholožky čtěte na další straně.