Příběh Pavla: Tchyně si hraje na influencerku, na sítích ukazuje moje děti

Jsem totálně naštvaný na matku mé ženy, protože s ní není kloudná řeč. Kdyby šlo jen o to, že se ona sama ztrapňuje na sociálních sítích, tak je mi to jedno. Je to její život. Ale tady se jedná o naše děti, které z toho ještě nemají rozum. Babička se s nimi chlubí před celým světem, i když já jsem zásadně proti.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Hádáme se kvůli tomu i s manželkou, která to chce mít s matkou dobré, a tak si nedovolí jí něco říct. Já si ale nepřeju, aby moje nezletilé děti „visely“ kdesi na Instagramu. Ony samy si to nevybraly a můj názor je, že to je zásah do jejich soukromí i soukromí rodiny.

Babička se ovšem do sociálních sítí zamilovala a touží být influencerkou, jako jsou ty, které ona sama sleduje. Problém je, že naše děti často hlídá, protože je už v důchodu a většinu roku pobývá na chatě, kterou si všelijak zkrášluje a upravuje, načež se tím chlubí.

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Všude na fotkách i videích jí pak pózují naše děti. Točí a fotí je, když spí, když si hrají, když stolují nebo pomáhají na zahradě. Babičce a jejím kamarádkám to přijde roztomilé, ale já z toho šílím. Když se žena neodhodlala ke konfliktu se svou matkou, tak jsem ji o to, aby fotky a videa dětí stáhla a už v tom nepokračovala, požádal já.

Jenže to nemělo vůbec žádný výsledek! Tchyně se mohla zbláznit, že na ni zvyšuju hlas, a řekla mi, že si na Instagram bude dávat, co ona sama uzná za vhodné. Že jsem suchar a dělám kolem toho zbytečné haló. Socky jsou podle ní plné snímků a videí dětí a žádný problém to není.

Jenže to je za mě právě ten problém a absolutně s tím nesouhlasím. Já osobně bych sociální sítě úplně zrušil, protože to je jen čisté zlo a nic víc. Lezou lidem, nejen těm malým, do soukromí, ničí jim psychické zdraví, a to nemluvím o dalších rizicích včetně pedofilů a dalších pervertů.

Příběh Petry: Přítel mě kontroluje a sleduje každý krok. Je mi to nepříjemné

Tchyně si z toho ale nic nedělá, dokonce šla tak daleko, že děti naváděla, aby mě přesvědčovaly, že je to legrace a že se jim moc líbí, když je takhle babička ukazuje. Dokonce je nechala nějaká videa i natáčet. Vůbec nevím, co s tím. Jediná možnost, co mě napadá, je přestat prostě babičce vnoučata půjčovat, třeba pak dostane rozum.

Moje žena mi ale spílá, že si je teda budu hlídat sám, protože ona bude mít problémy v práci, když si bude pořád brát kvůli každé nudli ošetřovačku a taky prázdniny jsou mnohem delší než naše dovolená. Takže jsem asi v pasti a nemám šanci tchyni přesvědčit o tom, jak je to, co dělá pro děti škodlivé.
Pavel

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně

Andrea v minulosti a Andrea dnes

Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií

Cindy Crawfordová slaví kulatiny.

Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda...

Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity,...

Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...

Bolest zad nemusí znamenat operaci. Lázně Teplice nabízejí účinnou pomoc

Advertorial
Lázně Teplice nabízejí řešení pro bolavá záda díky spojení přírodních zdrojů a...

Výhřez meziobratlové ploténky bývá pro mnoho lidí strašákem. Ne vždy ale musí vést k operaci. V Lázních Teplice pomáhají pacientům šetrnými metodami, mezi které patří i moderní spinální dekomprese.

23. února 2026

Už žádné bolavé břicho: Toto jsou nejlepší potraviny pro zdravé trávení

Ilustrační fotografie

Zdravé zažívání je klíčem k tomu, abychom se cítili dobře. Když trávicí systém nepracuje ideálně, projeví se to velmi rychle, od nepříjemného nadýmání až po únavu a trávicí potíže. Velký vliv na to,...

23. února 2026

Příběh Pavla: Tchyně si hraje na influencerku, na sítích ukazuje moje děti

Ilustrační snímek

Jsem totálně naštvaný na matku mé ženy, protože s ní není kloudná řeč. Kdyby šlo jen o to, že se ona sama ztrapňuje na sociálních sítích, tak je mi to jedno. Je to její život. Ale tady se jedná o...

23. února 2026

Jinak ve dvaceti, jinak v šedesáti. Jak milujeme v různém věku

Ilustrační snímek

Láska. Toužíte po ní, i když bolí… Pravdou je, že její podoba, intenzita i prožívání se během života mění. Co všechno má na to vliv?

23. února 2026

Štíhlá s pomerančovým kouzlem. Vitamin C pomůže shodit kila

ilustrační snímek

Jak rychle shodit až 4 kila? Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální!

23. února 2026

Horoskop na poslední únorový týden: Připravte se na emoce i překvapení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

23. února 2026

Návrat starých nemocí. Proč zapomenuté smrtící infekce ožívají, líčí infektolog

Premium
Jiří Sagan

Ještě nedávno byla považována za banální „nemoc špinavých rukou“. Jenže loni žloutenka typu A ukázala i mnohem nebezpečnější tvář. Proč přibylo těžkých průběhů? Koho nemoc ohrožuje nejvíc a jak se...

22. února 2026

Nejdřív hubnutí a pak nutná operace. Žena se změnila k nepoznání

Když změna, tak pořádná. Tímto heslem se žena řídila.

Když měla čtyřiadvacetiletá Elliemay Sherwinová své „nejtěžší“ období, vážila sto šedesát kilogramů. Pak jí lékaři řekli, že s takovou nadváhou nikdy nebude mít potomky. To ji natolik vyděsilo, že se...

22. února 2026  11:11

Kam se poděli kamarádi z mládí? Kdy je čas na restart a kde hledat nové

Ilustrační snímek

V mládí je přátelství jako řeka — přirozeně vzniká, plyne a jen těžko mizí. V dospělosti však tento tok často zpomalí, rozdělí se do větví, změní směr a někdy se i úplně vytratí. Jak poznat, že má...

22. února 2026

Sauna je zdravá i pro pacienty s vysokým tlakem. Stačí zvolit správně

Březová sauna

Saunování patří k oblíbeným rituálům Čechů. Uvolňuje, zahřívá a přináší pocit restartu. Mnozí se však ptají, zda je bezpečné i pro lidi s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Odpověď lékařů je jasná –...

22. února 2026

Přehnaně pečují a nedají volnost. Tak pečují vrtulníkoví rodiče

ilustrační snímek

Snad každý rodič se snaží své dítě chránit. Stejně jako v mnoha jiných případech ale i v tomto případě platí, že všeho moc škodí. Mohl by se z vás totiž stát „vrtulníkový rodič“. Co to přesně...

22. února 2026

Proč jste pořád unavení? Těchto deset návyků vám krade energii

Ilustrační snímek

Když ráno zazvoní budík, máte pocit, že jste vůbec nešli spát? Přes den se ploužíte jako mátoha a večer znovu „upadnete do kómatu“? Tady něco nehraje. Zkuste zjistit, co vám bere energii.

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.