Příběh Martina: Žena mě chce sledovat online, začínám být paranoidní

Začalo to zhruba před rokem. Zatímco já chodil do práce, ona byla s dětmi na mateřské dovolené. Čím dál častěji mi začala volat přes den do práce, jen aby mě pozdravila. Prý to chtěly hlavně děti. Měl jsem z toho radost, proč ne. Pak mi začala volat každý den a nejvíc v době, kdy jsem měl odcházet z práce. Prý kde jsem, kdy přijedu, jestli dneska dorazím dřív...

A zase mi to nevadilo. Říkal jsem si, že je s dětmi dlouho sama a těší se, až přijedu domů, abych jí pomohl. A děti měly taky radost. Pak ovšem začaly přibývat dny, kdy mi volala odpoledne třeba i pětkrát do hodiny. Kde jsi? Co děláš? Kdy přijdeš? Přestávala to být radost a začalo mě to trápit.

Zhruba před půl rokem za mnou přišla s nápadem, který jsem opravdu nečekal. Prý si budeme vzájemně sdílet aktuální polohu na telefonu. Tvářila se, jako by to byl ten nejlepší nápad pod sluncem, ale já si to rozhodně nemyslel. Řekl jsem jí, že tohle opravdu nechci. Vadilo jí to, ale neřekla nic.

Po několika dnech s tím přišla znovu a začala na mě tlačit. Prý proč to nechci, že by to bylo fajn, odpadly by zbytečné telefonáty, všechno by se urychlilo. Řekl jsem jí, že chci mít svoje soukromí, že je to pro mě důležité. Byla z toho první větší hádka a situace se začala zhoršovat.

Začala na mě tlačit, že prý o žádnou ztrátu soukromí nejde, pak přidala, že v dobrém vztahu by partneři před sebou neměli mít žádná tajemství a že nechápe, co mi na tom vadí. A že prý zná lidi, kteří to tak mají a jsou spokojení.

Čím déle tomu odolávám, tím horší to je. Když se někde neplánovaně zdržím, nutí mě vysvětlovat, kde jsem byl. Začal jsem z toho být normálně paranoidní. Když se někde neplánovaně zdržím, začínám po chvilce přemýšlet, jak dlouho jsem se zdržel a jak moc velký problém to pro mě bude. Pohoda ve vztahu se hodně rychle vytrácí a popravdě vůbec nevím, co s tím mám dělat.

Nedávno jsem četl článek o AirTagu, který uživatelům iPhonů umožňuje sledovat něčí polohu. A moje žena samozřejmě právě tento telefon má. Nevím jistě, jestli si ten lokalizační čip koupila, ale už jsem dvakrát prohledával svoje oblečení a tašku, jestli tam náhodou není.

Co mám teď dělat? Rozebírat to s ní moc nejde, pokud se tedy nechci pohádat, protože prý má jako moje žena právo vědět, kde jsem. A stoprocentně vím, že jí do poradny nedostanu. Mám svoji rodinu rád a nedokážu si představit, že by se všechno rozpadlo jenom kvůli tomu, že mě chce moje žena sledovat online každý den. Děti o našich problémech snad ještě nevědí, ale je jen otázkou času, kdy se začnou ptát a všechno to bude ještě horší. Děkuji za radu.

Martin

