Příběh Ladislava: Přítelkyně a můj syn si rozumí, já uvažuju o rozchodu

Bylo to tak, že jsem vlastně ani žádnou ženu nehledal. Všechno jsme se synem doma nějak zvládli, i když začátky byly hodně těžké. Dost nám také pomohla moje matka, která si ochotně vzala na starost některé domácí práce, se kterými jsme si nevěděli rady. Postupně jsme chtěli více samostatnosti, tak jsme babičku pomalu vystrnadili a fungovali obstojně sami.

Neměl jsem pocit, že bych potřeboval svou ženu nahradit jinou. Ztráta sice částečně přebolela, ale nějak vnitřně jsem cítil, že na nový vztah nejsem dostatečně připraven. Navíc jsem ani neměl moc čas „koukat po ženských“, zkombinovat práci a péči o domácnost mi dávalo docela zabrat a potřeboval jsem občas i nějaký čas pro sebe.

Abych synovi udělal radost a přivedl ho na jiné myšlenky, pořídil jsem nám psa z útulku. A při jeho venčení se stalo, že jsem se začal potkávat s mladou ženou, která v ten samý čas ráno chodila běhat do parku. Jednou jsem se s ní dal do řeči, když jsem ji zastihl, jak něco hledá v trávě. Prý jí upadlo sluchátko. Pomohl jsem jí ho nalézt, slovo dalo slovo a my se začali scházet i jindy než ráno v parku.

Nejdřív jsem držel syna od začínajícího vztahu bokem, nechtěl jsem ho do něj zbytečně vtahovat, ale po několika měsících, kdy vše vypadalo na dobré cestě, jsme naplánovali společný výlet. Syn nejdřív vzdoroval. Nechtěl ji ani vidět, ale nakonec souhlasil, že se potkají na zkoušku jen na zmrzlinu, aby měl šanci jít domů, kdyby mu situace nebyla příjemná.

Dopadlo to lépe, než jsem čekal. Mezi přítelkyní a mým synem zafungovala nějaká chemie, začali si povídat a nakonec jsme spolu strávili víc než dvě hodiny, kdy mě ani skoro nepustili ke slovu. Od té doby jsme se ve třech vídali mnohem častěji, jezdili jsme na výlety, na společnou dovolenou. Přítelkyně u nás tráví dost času, se synem se učí, chodí spolu běhat nebo venčit psa. Jsou takto očividně šťastní, hlavně syn je z ní úplně nadšený.

Dalo by se říct, že to je idyla. Jenže problém je v tom, že to poslední dobou začalo mezi mnou a partnerkou docela skřípat. Začala se totiž po nějakém čase projevovat dost majetnicky a autoritativně. Pořád by u mě doma něco předělávala, vyhazovala, mluví mi do šatníku i do výchovy syna. Navíc začala i dost žárlit a nárokovat si veškerý můj volný čas.

Já na tohle upřímně nejsem zvědavý. Nijak speciálně jsem o vážný vztah neusiloval, seběhlo se to celé nějak rychleji, než jsem si stačil všimnout. Ale teď bych raději udělal krok zpátky, necítím se v tom dobře, nepotřebuji nikoho, aby mi mluvil do života. Vlastně bych to nejradši ukončil, dokud je čas. Jenže když vidím, jak se syn vedle ní celý rozsvítil, jak je mu s ní dobře, tak se to ve mně pere. Cítím, že ten vztah nemá budoucnost, ale nechci synovi působit bolest a trápení. Jak se rozhodnout?

Ladislav

