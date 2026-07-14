Moje partnerka je totiž hrozně konzervativní a stydlivá. Náš intimní život sice existuje, ale jede podle naprosto přesného, předvídatelného scénáře. Všechno probíhá zásadně potmě, pod peřinou a jakýkoliv pokus o sebemenší experiment nebo změnu polohy končí tím, že se stáhne, znejistí nebo se začne hned zahalovat. Jako by sex brala jako něco, co sice k partnerskému životu patří, ale co by mělo být hlavně rychlé, tiché a „slušné“.
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A to je právě ten kámen úrazu. Já to mám nastavené úplně jinak. Vždycky jsem byl v intimní oblasti otevřenější a mám docela divoké fantazie. Láká mě zkoušet nové věci, bavit se o tom, co nás vzrušuje, hrát si, možná i trochu experimentovat s lehčími BDSM praktikami nebo pouty. Jenže když vidím, jak moc je přítelkyně upjatá, mám obrovský blok.
Něco ve mně mi říká: „Když jí řekneš, co se ti honí hlavou, totálně ji vyděsíš. Bude tě mít za úchyla a uteče.“ Nejde o to, že by mě nepřitahovala – přitahuje mě moc. Ale nedokážu v sobě potlačit touhu po něčem víc, a zároveň se hrozně bojím být upřímný. A tak o svých představách mlčím. Jenže to mlčení mě začíná vnitřně užírat.
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Přítelkyně už samozřejmě vycítila, že po sexu nejsem úplně v pohodě. Ptala se mě, jestli je všechno v pořádku, ale já jsem to zbaběle shodil ze stolu s tím, že jsem jen unavený z práce. Jenže to nebyla pravda. Ta je taková, že začínám cítit frustraci, kterou před ní musím skrývat.
Přijde mi, že se náš vztah dostává do slepé uličky. Čím víc v sobě své fantazie dusím, tím víc se v posteli držím zpátky, abych omylem neudělal něco, co by jí bylo nepříjemné. Ona pak má pocit, že ztrácím o sex zájem, a trápí se pochybnostmi, jestli po ní toužím. Chci s ní být, strašně moc, ale děsím se představy, že náš intimní život bude už navždycky vypadat jenom takhle. Jenže netuším, jak před ní toto téma otevřít, aniž bych zničil to hezké, co mezi námi je.
Filip
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