Problém není v tom, že by vztah nějak ochladl. Pořád se mi líbí a neuvěřitelně mě přitahuje. Jenže zatímco mně ke spokojenosti stačí milování dvakrát, maximálně třikrát týdně, ona by sex potřebovala nejlépe každý den, klidně i víckrát. Já mám ovšem náročnou práci, domů chodím občas mentálně úplně vyždímaný a zkrátka nemám pokaždé myšlenky ani energii na postelové maratony.
Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.
Poslední dobou pozoruji, že se kvůli tomu doma dostáváme do strašně toxické atmosféry. Jakmile večer neprojevím iniciativu, nebo když nedejbože její svádění odmítnu, protože sotva pletu nohama, začne peklíčko. Buď má uštěpačné narážky na moji „mužnost“, nebo se urazí, otočí se ke zdi a dává mi najevo, jak strašně jsem ji zklamal. Někdy se mě vyptává, jestli už pro mě není atraktivní, nebo jestli náhodou nemám někoho jiného.
Na moje vysvětlování, že jsem prostě jen unavený a potřebuju se občas normálně vyspat, reaguje podrážděně – prý je mladá, zdravá a nechce žít jako v klášteře. Možná má na její chování vliv i to, že její kamarádka žije v divokém, otevřeném vztahu, kde se sex řeší neustále a bez zábran. Přítelkyně mi pak předhazuje, jak je to jinde skvělé, a já si připadám jako úplný lůzr.
Přitom v ostatních oblastech nám to klape. Máme společné zájmy, dokážeme se zasmát, skvěle táhneme za jeden provaz, co se týče chodu domácnosti. Jenže z ložnice se stalo minové pole…
Dostal jsem se do fáze, kdy už od odpoledne v práci cítím úzkost z toho, co bude večer doma. Ten neustálý tlak z očekávání a strach z dalšího odmítnutí a následné tiché domácnosti mě totálně paralyzují. Výsledkem je, že kvůli tomu stresu občas selhávám i ve chvílích, kdy bych sám od sebe chtěl. To mě samozřejmě sráží ještě víc na dno.
Jsem z toho hrozně unavený a zklamaný. Vždycky se mluví o tom, jak muži tlačí ženy do sexu, ale když je to obráceně, je to pro chlapa útrpné tabu, o kterém se nedá s nikým mluvit. Bojím se, že pokud tohle bude pokračovat, moje sebevědomí se úplně sesype a náš vztah to zničí.
David
