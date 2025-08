iDNES.cz , zpracováno podle příběhu čtenáře

S přítelkyní jsme spolu teprve tři čtvrtě roku, ale už jsme narazili na vážný problém. Máme každý jinou představu o tom, jak by měl vypadat náš společný život. Já jsem už byl klidně připraven na svatbu a pořídit si rodinu, ona se na to prý ještě necítí. Pro začátek si tedy koupila štěně. Moc jsem pro to nebyl, ale ustoupil jsem. Teď toho lituji.