Příběh Filipa: Necítím se na to, abych byl otcem. Přítelkyně je neoblomná

Nejsme spolu zrovna krátce, už jsme spolu něco zažili a všechno jsme přečkali. Potkali jsme se na vysoké škole, nějaký čas jsme žili spolu, střídavě na koleji, u jejích a mých rodičů, pak jsme si našli bydlení, na čas se odloučili, když jela studovat do Německa, ale teď už asi rok bydlíme spolu, oba pracujeme a je nám fajn.

Aspoň já jsem si to tak donedávna myslel. Máme dost peněz na nutné výdaje i na zábavu a koníčky, což je hlavně sport a cestování. Myslel jsem si, že to tak vyhovuje nám oběma a že to tak nějaký čas vydrží. Jenže ona si postavila hlavu a chce dítě.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Nevím, jestli jsou za tím nějaké tikající biologické hodiny, nebo jen kamarádky, které teď jedna po druhé rodí. Prostě je to v současné době její hlavní téma rozhovorů a také velký plán. Moc se nezajímá o to, co si o tom myslím já, spikla se dokonce i s mojí matkou a sestrou a tlačí na mě všechny najednou.

Je snad divné, že se cítím v pasti? Nikoho nezajímá, že jsem si naše soužití představoval jinak. A nakonec tak jsme se i kdysi domluvili. Plánovali jsme děti, to ano, ale mnohem později, až se trochu usadíme, něco našetříme a taky si něco užijeme. Je mi totiž jasné, že pak už peněz ani času moc nazbyt nebude…

Jenže mluvit se o tom u nás nedá, aspoň ne racionálně. Kdykoli se ohradím, že na dítě je ještě čas, přijdou výčitky, scény nebo dokonce pláč, že ji dost nemiluji. Ale já ji mám rád! Jen nechci být tím posledním, kdo se k tak zásadní věci smí vyjádřit.

Už se mi ani nechce do sexu, tuším, že antikoncepci vysadila, ač jsme se na tom nedohodli. A když se vytasím s pánskou ochranou, zase to zkouší s pláčem, nebo se mě snaží opít a odvést pozornost. Nejsem trouba, je mi to jasné.

Vím, že mi asi není rady ani pomoci, ale přece jen – co bych měl v té zapeklité situaci dělat? Přítelkyně je fajn, myslel jsem, že se časem vezmeme a budeme spolu, i ty děti že jednoho dne přijdou, ale proč zrovna teď?

Filip

Názor psycholožky čtěte na další straně.