Příběh Václava: Přítelkyně si myslí, že jsem čtenář myšlenek. Už mě to zmáhá

Část 1/3

Co se týká vztahů, nejsem nijak zvlášť zkušený. Od dětství jsem hodně sportoval, a to i závodně, takže jsem na holky popravdě neměl moc času. Když jsem se pak kvůli úrazu musel se závodní kariérou rozloučit, zjistil jsem, že je mi pětadvacet a jsem sám. Měl jsem nějaké krátké známosti, ale nikdy to nedopadlo.

Pak jsem ale potkal svou současnou partnerku a vypadalo to, že to je ona. Je hrozně fajn, taky sportovně založená, vtipná, sexy, nezávislá a bezproblémová. Aspoň to jsem si donedávna myslel. Jenže se ukázalo, že naše soužití bude mít háček.

Přítelkyně docela ráda mluví, ale spíš o ostatních a o všem možném, co mě moc nezajímá. Ale beru to tak, že ženské to tak mají, a nějak to neřeším. Ona ale při všem tom mluvení nikdy neřekne, co vlastně chce. Takže já si pak připadám jako blázen, protože jsem skoro denně konfrontován s nějakým problémem.

Myslí si asi, že jí čtu myšlenky, jinak si to nedovedu vysvětlit. Proč by mi jinak dělala scény kvůli nesmyslům, jako je třeba péče o její kočku. Nedávno odjela na prodloužený víkend s kamarádkami a dala mi klíče od bytu, ať ji zajdu nakrmit. Žádný problém, zašel jsem tam, kočce dal žrádlo a nalil jí vodu.

Jenže když se partnerka vrátila, tak mi místo poděkování vynadala, že jsem měl dát kočce jinou konzervu, tuhle prý nejí a skoro celou nechala. A taky jsem nevyčistil kočičí záchod, ale to mi nikdo neřekl, jak mě to mělo napadnout?

To samé je se vším. Třeba když ji k svátku pozvu ke mně na večeři a ona sice řekne, že to bylo dobré (myslím, že fakt umím vařit), ale že si myslela, že ji vezmu někam ven do restaurace. A tváří se otráveně. Jak to mám vědět? Copak jsem kouzelník a čtenář myšlenek? Nemůže mi to normálně říct: „Vašku, nezajdeme radši do restaurace?“ Ne, neřekne to, klidně souhlasí a pak se tváří.

To samé je s dárky, které jí dám, nebo třeba s výběrem výletu. Všechno odkýve a pak se divně kouká, vzdychá, dělá různé náznaky, ale člověk se v tom vůbec nevyzná. Jsme spolu už skoro dva roky, tak si myslím, že není problém si všecko na rovinu říct, ale ona na to není.

Když jsem se jí to snažil vysvětlit, tak mi řekla, že jestli ji mám rád, tak přece musím vycítit, co potřebuje nebo chce. Ale tomu nerozumím. Jak bych to měl udělat? Teď by se chtěla sestěhovat, že je hloupost držet dva byty, když jsme většinou spolu. Jenže já se toho bojím. Nechci mít doma každý druhý den dusno a taky nevím, jak s tímhle jejím chováním naložit. Nebo se s tím prostě musím nějak smířit?

Václav

