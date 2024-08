Příběh Zbyňka: Nestačím se divit, s kým žiju. Žena není s ničím spokojená

Stále vydělávám slušné peníze, takže náš životní standard nijak neutrpěl. Což je dobře, protože to bych si teprve vyslechl. I tak ale neustále doma poslouchám nějaké stížnosti. Děti už jsou z domu, takže jediný, kdo je „na ráně“, jsem bohužel já.

Jenže to je pořád: „Proč jsi koupil pečivo, máme toho tady spoustu, akorát to ztvrdne a budeme to vyhazovat.“ A jindy: „Ty jsi nekoupil chleba? Doma není ani patka! Co budeme večeřet?“ Když donesu plnotučné mléko, je to špatně, když modré, tak taky.

Posledně jsem jí chtěl udělat radost a zarezervoval jsem pro nás víkendový pobyt v lázních. To jsem si naběhl! Prý se jí to vůbec nehodí, nesnáší masáže, kde na ni sahá někdo cizí, a vůbec, ten hotel má příšerné recenze a je to v nějakém zapadákově.

Společné dovolené přitom dávno nechávám na ženě, protože už mě taky přestalo bavit poslouchat, že hotel je daleko od moře, pláž je kamínková, příšerně tam vaří a u bazénu je moc uřvaných dětí…

Cokoli se doma předělává, musí se s paní důkladně probrat, nedovolím si koupit ani novou rohožku před dveře, protože bych jistě vybral špatně. Aby to nevyznělo, že žiju s nějakou saní – žena je jinak dobračka, skvělá kuchařka a spořivá hospodyně, to si nemohu stěžovat. Ale s tím jejím věčným hartusením se těžko smiřuji.

Už jsem se o tom zkoušel bavit i s dcerou, která je dospělá a žije s rodinou jinde, ale ona se jen smála, že ve svém věku už bych měl vědět, co jsou ženské zač a že nikdy nejsou s ničím spokojené. Jenže mně to přijde, že u nás je to už nad běžný rámec. Dost mi to vadí, protože nikdy dopředu nevím, co zase udělám špatně.

Myslel jsem si, že nejjednodušší bude zaujmout osvědčenou pozici mrtvého brouka, ale ani s tím jsem nepochodil. Pořád poslouchám, že jsem líný, o nic se doma nestarám a všechno je jen na ní. Jenže co mám dělat? Říkám si, že kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Ale ani tak zřejmě nezajistím, aby moje žena byla spokojená.

Zbyněk

