Příběh Pavla: Máma po smrti táty začala pít a jde to s ní z kopce

Nejen, že jí nepomohl se z toho dostat, ale spíš ji posílá ještě hlouběji. Dřív si s tátou taky občas dali skleničku, ale ona teď nepije jen trochu, ale doslova jede první ligu. Ze začátku se to snažila přede mnou skrývat, ale nejsem slepý a nakonec to stejně nejde přehlédnout.

Všechno zařizování kolem pohřbu, notáře a dalších věcí bylo na mně. Máma na to neměla kapacitu a ani se ve spoustě věcí neorientovala, protože byla zvyklá, že se o všechno vždycky staral otec. I když jejich vztah byl všechno, jen ne harmonický, najednou si ho zpětně začala vylepšovat a vidět věci z jiné perspektivy.

Máma nemá moc kamarádek nebo přátel, se kterými by mohla svoje problémy řešit nebo sdílet. Vždycky byla spíš samotářská, moc nikam nechodila, kromě do práce nebo někam s tátou. Teď většinu času pořád tráví doma, ale parťákem je jí bohužel flaška.

Další problém je, že já pracuju a bydlím poměrně daleko, takže nemůžu být pořád s ní a dohlédnout na to, aby tolik nepila. Už snad stokrát mi slíbila, že to omezí. Přísahala, že není alkoholička, že má pití pod kontrolou a je to jen přirozený lék na její bolest. Jenže já vím, že už tomu úplně propadla. Lže mi a lže pravděpodobně i sobě.

Co je na tom nejhorší, to je fakt, že i když se všemožně snaží to maskovat, tak už je na ní závislost i dost vidět. Má oteklý obličej, kruhy pod očima, moc na sebe nedbá a nestará se ani o domácnost. Když přijedu domů, tak se snaží to dát trochu do pořádku, a to i za mé pomoci, ale je to opravdu hrozné nacházet na všech možných místech lahve od vína, o kterých ona tvrdí, že netuší, jak se tam dostaly.

Také jsem si všiml, že má výpadky paměti. Zapomíná, co mi minule vyprávěla, dost často jsou to všelijaké výmysly nebo výmluvy. Vlastně ani nevím, jestli vůbec sama tuší, co je a co není pravda. Často se na mě taky zlobí, křičí, že je všechno moje vina, že jsem k ničemu a ať vypadnu. Vím, že z ní v tu chvíli mluví chlast, ale stejně mě to mrzí a štve.

Rád bych jí pomohl, ale nevím, jak. Většinu toho, co jí říkám, buď odmítá, nebo na oko souhlasí, ale jakmile odjedu, stejně zase jede ve starých kolejích. Vůbec ji nepoznávám. Jde to s ní vážně z kopce.

Pavel

