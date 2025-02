Příběh Libora: Žena ode mne před dvěma lety odešla, teď se chce vrátit

Část 1/3

Začnu asi tím, že máme dvě děti školou povinné, kterým jsme nechtěli působit bolest rozchodem. Zejména mladší dcera je hodně citlivá, tak jsme se – jsou to už dva roky – v klidu domluvili, že půjdeme od sebe a budeme se u dětí střídat. Náš společný byt jsme nechali jako „střídací“, já se odstěhoval k rodičům do rodinného domu a žena si našla garsonku v okolí.

U dětí v bytě jsme se po dvou týdnech střídali, nebyl v tom žádný problém, ani jednomu z nás to nějak extra nepřekáželo. Hlavní bylo, že děti byly spokojené a braly celou situaci lépe, než jsme čekali. Na jejich narozeniny nebo třeba na Vánoce jsme se sešli všichni, aby si to užily co nejlépe a netrpěli tím, že my už spolu nechceme žít.

Tedy, já bych s ženou klidně byl. Přes všechny možné dohady, které mezi námi kdy byly, a přes některé její povahové rysy je to stále matka mých dětí a partnerka, se kterou jsem se před lety rozhodl spojit svůj život. Jenže ona, možná i pod vlivem okolí (v našem okruhu se teď rozchází více dvojic), trvala na tom, že je mezi námi konec.

Klapalo to celkem obstojně. Já se v mezičase bez dětí v klidu věnoval práci i koníčkům, ona snad také nějak dobře žila. Ani jeden jsme si nikoho nenašli. Vlastně jsme se ani papírově nerozvedli, dávali jsme tomu čas, nic nás nehonilo a žádný větší majetek, o který bychom se museli nějak divoce dělit, jsme neměli. Šlo nám celou dobu hlavně o to, aby děti byly v pohodě.

Jenže teď se manželka ozvala, jestli to my dva nedáme zase dohromady. A já si vlastně nejsem jistý, co jí na to říct. V zásadě s tím problém nemám, i děti by určitě byly šťastné, ale co když je to jen další její vrtoch a po čase se zase rozhodne odejít?

Libor

Názor psycholožky čtěte na další straně.