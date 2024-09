Příběh Martina: Žena mi řekla, že je konec, ať se odstěhuju. Nechápu proč

Zůstal jsem jako opařený. Myslel jsem si, že si snad dělá legraci. Ale nedělala. Myslí to naprosto vážně. Mám si prý najít bydlení někde blízko, jestli se chci vídat s malou, bránit ve styku s ní mi prý nebude. Ale už se mnou nechce být a nemám prý to dál řešit, už se rozhodla a je to hotová věc.

Samozřejmě jsem si nejdřív myslel, že někoho má a kvůli tomu mě vykopla, ale když jsem pátral a pídil se po informacích, nic takového jsem nezjistil. Jen se mi z okolí doneslo, že o odchodu prý přítelkyně uvažovala dlouho, prý nemůže dál žít v nefunkčním vztahu.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Jenže já tomu tedy vůbec nerozumím. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Nikdy mi nepřišlo, že by náš vztah byl nefunkční, spíš naopak. Jasně, občas jsme se trochu pohádali, tak jako jiné páry kolem nás, ale v podstatě nám to celé ty roky klapalo. Přítelkyně si nikdy na nic zásadního nestěžovala.

Byla tři roky doma s dcerou, po mateřské se vrátila do práce na poloviční úvazek, aby ji stíhala vyzvedat ze školky. Já s tím neměl problém. Co chtěla, to jsem pořídil. Dokonce jsem si našel další práci, abych přinesl domů víc peněz – nikdy bych neřekl, kolik takové malé dítě stojí.

Vůbec nevím, co je špatně. Co jsem provedl? Vadilo jí snad to, že jsem si s klukama občas zašel zahrát fotbal nebo na pivo? Ale to si snad člověk po práci může dopřát. Dělají to tak všichni v našem okolí a přítelkyně nikdy neřekla ani Ň.

Žili jsme docela normální život. Domácnost a péči o malou si řešila většinou ona, já byl vždycky spíš od těch praktických věcí, kolem bytu, auta, navíc jsem dost času poslední dobou trávil v práci nebo na brigádě.

Jsem z toho zoufalý, nemám kam jít, bojím se, že přijdu o dceru a neuvidím ji vyrůstat. Netuším ani, jak si představuje, že to finančně sama utáhne. Chtěl jsem si o tom všem s přítelkyní promluvit a prosil jsem jí, ať mi řekne, co je špatně, že se můžeme nějak domluvit.

Odmítla to se mnou řešit, prý je to hotová věc a nemám dělat scény, aby to netraumatizovalo naše dítě. Zatím prý můžu bydlet doma, ale nesmím o té záležitosti před dcerou mluvit a mám si co nejdřív něco najít a odstěhovat se. Je to šílená situace. A já vůbec nevím, co dělat.

Martin

Názor psycholožky čtěte na další straně.