Příběh Jindřicha: Žena chce syna učit doma, bojuje tak proti systému

Rozhodla se, že bude syna učit doma a nepošle ho do klasické základní školy. Podle ní by mu systém, na kterém je založeno naše školství, na celý život poškodil sebevědomí a osobnost. To, co zvládne nějaká paní učitelka, to prý hravě svede i ona sama a ještě mnohem lépe.

Navíc tím prý chlapce uchrání před možnou šikanou, nevhodným vlivem přetechnizované společnosti a především před společenským systémem, který je celkově špatně nastaven.

Musím ještě dodat, že moje žena je výtvarnice, umělkyně, která pracuje sama na sebe, nikdy v životě nebyla zaměstnána u nějaké firmy a její názory se zejména po období covidu dost zradikalizovaly. Syna nechce nechat na nic očkovat, při léčbě nemocí upřednostňuje homeopatika a celkově má na hodně věcí dost vyhraněné názory.

Dokud se to netýkalo našeho společného dítěte, moc jsem to neřešil, i když ve spoustě věcí to mám jinak. Ale už s tím očkováním mám dost problém, protože si myslím, že současná medicína má velké úspěchy a my jsme (na rozdíl od mnoha jiných lidí na světě) privilegovaní v tom, že si je můžeme dopřát a těžit z nich.

Nějak zvlášť ovšem v oblasti zdraví vzdělán nejsem, pracuji v technickém oboru, a tak jsem toto nechal víceméně na ženě s tím, že jako matka snad ví, co je pro její dítě prospěšné.

Co se ale týká té školy, jsem velmi na pochybách. Myslím si, že dítě se ve škole neučí jen počítat, číst, psát a další věci, ale že je pro něj důležitá také z hlediska sociálního rozvoje. Naučí se tam, že s některými lidmi je lehčí vyjít a s některými je to náročnější, že je třeba respektovat určitá pravidla a taky se tam v kolektivu zocelí.

Moje žena si ale myslí, že toto vše se dá naučit i doma nebo na hřišti s kamarády a touží vzdělávat dítě doma sama. Jak již jsem uvedl, nemá valné mínění o českém školství a ráda by ze syna vychovala jedinečnou osobnost.

Nevím, co si s tím počít, s manželkou se nechci hádat, navíc mi chybí nějaké opravdu zásadní a zlomové argumenty, ale stejně jako ona chci pro naše dítě to nejlepší. Ale která cesta je ta správná?

Jindřich

