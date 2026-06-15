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Příběh Viktora: Žena nevěří lékařům, kvůli alternativní léčbě riskuje zdraví

S manželkou jsme spolu skoro dvacet let. Máme dvě děti, společný dům a dlouhá léta jsme fungovali úplně normálně. Moje žena byla vždycky trochu alternativně založená — zajímala se o bylinky, zdravou stravu, jógu a různé přírodní doplňky. Nevěnoval jsem tomu moc pozornost, ani mi to nevadilo. Byl jsem rád, že se o sebe stará a snaží se žít zdravě. Jenže během posledních let se to začalo měnit.
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Nejdřív to byly různé články na internetu a videa o „toxinech“, škodlivosti chemie nebo o tom, že farmaceutické firmy lidem údajně zatajují pravdu. Pak začala chodit na přednášky o energiích, alternativním léčení a duchovní očistě. Domů si pořídila knihy o ezoterice, léčivých vibracích a karmě. Postupně přestala věřit skoro všemu, co říkají lékaři.

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Snažil jsem se to brát s nadhledem. Každý má právo věřit tomu, co chce. Jenže problém je v tom, že ona už dnes alternativní medicínu nebere jen jako doplněk. Pro ni je to jediná pravda.

Před rokem začala mít zdravotní problémy. Nejdřív jen velkou únavu, potom bolesti břicha a opakované závratě. Praktická lékařka jí doporučila další vyšetření, ale manželka tam nakonec vůbec nešla. Místo toho začala docházet k různým léčitelům a terapeutům, kteří jí tvrdili, že její tělo jen „prochází očistou“ nebo že má zablokovanou energii.

Nakupovala drahé kapky, tinktury, detoxikační kúry a podstupovala různé alternativní procedury. Za poslední měsíce za to utratila desítky tisíc korun. Když jsem se jí snažil říct, že by měla normálně navštívit doktora, obvinila mě, že ničemu nerozumím a že jsem zmanipulovaný systémem.

Jenže její stav se podle mě zhoršuje. Je často vyčerpaná, bledá a někdy sotva vstane z postele. Občas si stěžuje na silné bolesti, ale zároveň odmítá jakékoli vyšetření. Tvrdí, že klasická medicína léčí jen příznaky a ne příčinu. Jednou mi dokonce řekla, že nemoc je prý jen „vzkaz duše“.

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Upřímně už nevím, jak s ní mluvit. Když argumentuji normálně a věcně, vytáhne na mě videa z internetu nebo příběhy lidí, kteří se údajně „uzdravili sami“. Když zvýším hlas, obviní mě, že ji nerespektuji a shazuji její víru. Mám pocit, že jen bezmocně přihlížím tomu, jak hazarduje se zdravím. A ta bezmoc mě trápí.

Nejhorší je, že naše děti začínají vnímat napětí doma. Dcera už se mě několikrát ptala, proč maminka nechce k doktorovi, když jí evidentně není dobře. A já vlastně nevím, co jí na to odpovědět.

Nechci manželku zesměšňovat ani ji ponižovat. Chápu, že spousta lidí hledá i jiné cesty léčby a že ne každý má s lékaři dobré zkušenosti. Některé alternativní přístupy mohou člověku psychicky pomoct nebo ho uklidnit. Jenže podle mě je něco úplně jiného používat bylinky jako doplněk a něco jiného úplně odmítat klasickou medicínu i ve chvíli, kdy může jít o vážný problém.

Mám pocit, že se mezi námi postupně vytvořila zeď. Ona si myslí, že ji nepodporuji, a já mám zase pocit, že ztrácím vlastní ženu kvůli něčemu, co už hraničí s posedlostí. Dochází mi síly i argumenty.
Viktor

Názor psycholožky čtěte na další straně.



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