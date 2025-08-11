Naši si mě pořídili v poněkud vyšším věku, protože se jim nedařilo mít potomka dřív. Tak se stalo, že jsem jedináček a stále ve středu pozornosti rodičů. Bydlíme v malém domku, kam jsme se přestěhovali po smrti babičky a který máma s tátou přebudovali na dvougenerační s tím, že z podkroví vybudovali garsonku, kde od maturity žiju.
Napište i vy svůj příběh
Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.
Máma je hrozně hodná a vždycky se o mě s láskou starala. Dbala na to, abych měl co jíst, prala mi, žehlila, pečovala o mě, když jsem marodil. Jenže nějak jí nedošlo, že už nejsem malé dítě, chodím normálně do práce a rodičům po dohodě platím nájem a něco na údržbu domu. Pořád mě to vyjde výrazně míň, než co platí kamarádi v komerčním nájmu.
Jenže problém je v tom, že máma nepochopila, že mám svůj život. Neustále ke mně do bytu chodí jako domů, bez zaklepání nebo zavolání, takže je to dost nepříjemné, když mám třeba dámskou návštěvu. Už bylo pár dost prekérních situací, které jsme si mohli odpustit. Navíc se neustále zajímá, co jsem jedl, jestli něco nepotřebuju, jestli jsem teple oblečen, kdy přijdu domů a tak.
Vím, že to myslí dobře, ale je to opravdu hodně protivné a nechci se s ní na to téma hádat. Když jí něco řeknu, vždycky to skončí tím, že se rozpláče. Nevím, jestli mě chce psychicky vydírat, nebo to fakt cítí tak úkorně, ale já jí nechci přivádět k slzám, jen chci, aby pochopila, že už jsem velký a mám svůj život.
|
Příběh Elišky: Puberta naší dcery nás ničí. S mužem se kvůli ní jen hádáme
S tátou nemá cenu se o tom bavit, ten by mi jen řekl, ať se na to vykašlu a dělám si, co chci. Konečně to je jeho celoživotní strategie, navíc většinu času tráví na rybách nebo v garáži.
Už jsem i uvažoval o tom, že se přestěhuju někam do pronájmu, ale jak už jsem se zmínil, ceny za bydlení v okolí raketově rostou a já v práci zase tolik nevydělám, abych si mohl dovolit něco slušnějšího. A na ubytovnu se mi nechce. Tam bych měl po soukromí a klidu taky.
Přítelkyni, se kterou bych se případně mohl sestěhovat a podílet se na placení nájmu, momentálně nemám, takže i tahle cesta je slepá. Vím, že to není problém, který by bořil svět, ale dost mě ta patová situace trápí, protože nechci dělat doma zle, ale taky už nemůžu dál snášet to, jak to je.
Ondra
Názor psycholožky čtěte na další straně.