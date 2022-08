Příběh Lukáše: Vzdal jsem se lásky své přítelkyně, teď toho lituji

Lauru jsem poprvé viděl v baru, kde jsem s kamarády zapíjel, že se jeden z nich stal otcem. Vůbec jsem mu to nezáviděl, já jsem měl o životě úplně jiné představy. Bylo mi šestadvacet, chtěl jsem si užívat. Sbalit nějakou holku, pobavit se a jít dál. Byl jsem zvyklý, že mi mnohé pomalu samy padaly k nohám, čehož jsem patřičně využíval.

O životě jsme měli stejné představy

Takže když jsem uviděl ji, bylo jasné, že ona bude ten večer vyvolenou. Krásnější holku jsem do té doby snad neviděl. S kamarády jsem se vsadil, že za chvíli jim ji představím a pak… Jenže ona mě odmrštila, ani se na mě nepodívala a ihned mě poslala do patřičných mezí. Sázku jsem prohrál, což mě tenkrát dost ponížilo, především pak v očích mých kamarádů.

Podruhé jsem ji potkal za úplně jiné situace. U řady nákupních vozíků před supermarketem. Spadl jí žeton, zakutálel se mi k nohám, sehnul jsem se, ona taky a srazili jsme se hlavami. Když jsme je zvedli, poznal jsem ji, ona mě ne.

Omlouvali jsme se oba a já se omluvil ještě za ten trapas několik dní zpátky v baru. Pozval jsem ji za to na kafe a ona kývla. Neměla nic ani proti druhé schůzce, pak následovala třetí a stal se z nás pár.

Byl jsem zamilovaný, měl jsem ji moc rád, ale nechtěl jsem se příliš vázat. Ona to věděla, prý taky nemá zájem o extra vážný vztah. Byl jsem jí věrný, nenapadlo mě, že bych si snad začal s nějakou jinou, ale chtěl jsem se spíš jen bavit než plánovat budoucnost. A tím jsem se ani netajil.

Ať už jsem, jaký jsem, snažím se být fér. A hlavně, Laura si to zasloužila. A ona to tak brala. Také nějakou dobu, skoro rok, trvalo, než jsme spolu začali bydlet. Vyhovovalo nám, že máme každý svoje, že spolu především randíme, i když jsme hodně dní i nocí často trávili spolu, ale zázemí jsme měli každý své.

Trval jsem na svém a ztratil ji

Byli jsme spolu tři roky a Laura začala mluvit o tom, že bychom náš vztah měli posunout dál. Její kamarádky se začaly postupně usazovat, pořizovat si děti a jí prý došlo, že by taky chtěla rodinu a že by se i ráda vdala.

To mi došlo už dřív, tenkrát jsme navštívili během léta tři svatby a na Lauře bylo vidět, jak by sama ráda oblékla svatební šaty. Když jsem jí na to řekl, že jsme spolu o tom přece dřív mluvili, že my nejsme z těch, kteří se usazují, odpověděla, že dřív jo, ale teď už ne, teď se chce vdávat, nebo aspoň mít dítě.

Táhne jí na třicet, má už svoje roky, a navíc jsme už spolu taky celkem dlouho, klape nám to, tak proč váhat. Jenže já trval na svém, a tím jsem ji postupně ztrácel.

Za pár měsíců mi Laura oznámila, že odchází, že mě sice stále miluje, ale už dlouho se jí v práci líbí jeden kolega, ona jemu, byli prý spolu už párkrát na obědě a zjistila, že si spolu rozumějí, je to prý můj pravý opak.

Srdce mě bolelo, ale nechtěl jsem dělat scény, ani nic planě slibovat, možná se mi i ulevilo, že to Laura vyřešila za nás. Rozešli jsme se v dobrém a je to zvláštní, ale zůstali jsme spolu i nadále v kontaktu, představila mi i svého přítele. Z mého pohledu to je typický ňouma, ale pro rodinný život určitě vhodný.

S Laurou jsme se stále vídali, přenesli jsme se přes to, že jsme kdysi byli milenci, stali se z nás dobří přátelé. My si vlastně vždycky hodně rozuměli, máme stejný smysl pro humor, hodně společných zájmů, a to nás k sobě táhne.

Začala se mnou řešit i to, že ji přítel požádal o ruku. Bohužel však měsíc poté se jí v autě zabil táta, a když mi pak brečela na rameni, že se ani nedočkal její svatby a neodvede ji k oltáři, já jí nabídl, že to vezmu za něj. Chtěl jsem ji v té chvíli utěšit, ale ona to vzala vážně.

Svatba se blíží a já, bývalý přítel, budu plnit zodpovědnou roli toho, kdo nevěstu povede k oltáři. A konečně mi to dochází, jaký jsem vůl. Když vidím, jak je Laura šťastná, jak plánuje každý detail svatby, jak je ve svém živlu, chtěl bych to sdílet s ní, být tím, kdo ji nepovede k oltáři, ale ke komu bude přivedena.

Já ji miluju snad ještě víc, než když jsme byli spolu. Vím, že její nastávající je hodný chlap, že s ním možná bude i šťastná, ale nejsem to já, s kým jí prý bylo v životě nejlíp. To mi sama řekla.

Ona se netají tím, že jsem byl láskou jejího života, ale měl jsem o něm jinou představu než ona. Neřekl jsem jí, jak to teď cítím, ale cloumá to se mnou. Kamarád, kterému jedinému jsem se svěřil, mě tlačí, ať jí to řeknu, že za pár týdnů už bude pozdě…

Lukáš

