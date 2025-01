Příběh Vladimíra: Jede po mně hezká kolegyně v práci, je to těžké dilema

Část 1/3

Začnu od sebe a po pořádku. Nejsem ženatý, ale s přítelkyní jsme spolu už devět let a máme tříletou dceru. Doma to poslední dobou moc neklape, holky mi dávají dost zabrat a do práce si chodím víceméně odpočinout. Ani v posteli už nám to moc neklape, ale říkal jsem si, co by člověk chtěl po tolika letech.

Ale pak se objevila ona. Nová kolegyně, o dobrých osm let mladší, hezká, milá, sympatická a taky dost přátelská. Začalo to tím, že jsme se hodně bavili v kuřárně, docela se mi i svěřovala, jak to má doma těžké, že jí to s manželem neklape, je to prudič a žárlivec. Pak mi začala nosit drobné pozornosti, jako že doma pekla a nikdo to nejí, a tak.

Co bych zapíral, její pozornost mi dělá dobře. Je to fakt moc hezká žena a navíc si docela rozumíme, máme v mnoha věcech podobný náhled na svět, hezky se směje, je prostě fajn. Nic víc jsem od toho ani nečekal, na nevěru jsem nějak nepomyslel, nenapadlo mě ani, že by do toho šla.

Pak jsme ovšem měli podnikový večírek, kde se hodně pilo a tančilo a nakonec jsme skončili v práci na gauči pro návštěvy. No, nic za co bych se chtěl chválit, ale prostě se stalo. Od té doby je ještě mnohem přátelštější a přítulnější, určitě by chtěla nějak navázat, ale slovně to zatím nepadlo.

Já si vždycky říkal, že co je v domě, není pro mě, ale nakonec život člověku moc příležitostí k radosti nedává, tak nevím, co s tím. Rozum mi velí, nechat to tak, jak to bylo a nikam dál nepokračovat, ale jiné části těla mají docela opačný názor. Mám si jí držet od těla, nebo si střihnout bokovku, jako spousta mých známých, kterým to přijde docela v pohodě? Mám strach, aby to nedopadlo nějakým průšvihem.

Vladimír

