Část 1/3

A nejen já, ale také manžel. Bohužel nás každého štvou jiné projevy jejího bouřlivého dospívání, takže se kvůli ní dost často chytneme. Manžel je sice dobrák, ale je poměrně dost nášlapný a dovede se rozčílit opravdu kvůli maličkosti. Já jsem trpělivá, ale když už mi bouchnou saze, tak to stojí za to.

Ale zpátky k dceři. Bude jí patnáct let, takže do plnoletosti ještě daleko. Ovšem sebevědomí má na rozdávání. Na školu začala kašlat, známky se jí dost zhoršily, a to jí přitom vůbec nevadí, že příští rok ji čekají přijímačky na střední, kam se vysvědčení ze základky počítá.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Jediné, o co má starost, je to, co má na sobě a jestli si udělala skin care. Začala se taky oblékat dost vyzývavě, což dohromady s tím, že fyzicky je z ní už fakt docela ženská, tvoří skutečně výbušnou směs. Kolikrát se stane, že ji táta přistihne u dveří na odchodu a strhne se hádka, že takhle nikam nepůjde a ať se kouká převléknout.

Já ji zase v tomhle chápu, holka se chce líbit, kdo z nás to tak v jejích letech neměl? On má ale pravdu, že na ten věk nevypadá, člověk by jí hádal víc a nikdy nevíte, co se dneska může mladé holce přihodit. Samozřejmě že má zakázáno být venku dlouho do noci, pít alkohol nebo zkoušet drogy. Jenže ona si z nás moc nedělá.

Naposledy jsme jí kvůli známkám nařídili domácí vězení, ale ona si počkala, až usneme, a pak se vyplížila ven a byla někde na diskotéce až do rána. Když jsem ráno vstala a nenašla ji v pokoji, měla jsem málem infarkt. Naštěstí se za chvíli vrátila domů, ale že by byla střízlivá, na to bych teda nepřísahala.

Jenže na ni neplatí ani příkazy a zákazy, ani silná slova, výčitky, slzy, prostě nic. Nechce se s námi o ničem bavit. Maximálně něco zasyčí a třískne dveřma. Přijde mi, že jsme jako rodiče docela selhali a že budeme mít štěstí, když my i ona tu její pubertu přežijeme.

Nevím, co s tím dělat. Samozřejmě jsem se o tom bavila i s kamarádkami, co mají děti v podobném věku, ale nikdo to nemá tak divoké jako my. Nevím, kde se stala chyba. Kolikrát se i ptám sama sebe, co bych udělala jinak, kdybych mohla vrátit čas. Jenže to stejně nejde. Bojím se, že se všechno hezké, co mezi námi bylo, úplně zpřetrhá. A taky mám strach, aby holka nedopadla špatně a nezkazila si už jako mladá život

Eliška

Názor psycholožky čtěte na další straně.