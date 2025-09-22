Příběh Ludvíka: Dcera nechce přijmout mojí přítelkyni, dělá jí naschvály

S manželkou jsme se brali mladí, nezkušení a v očekávání potomka. Nebyl to dobrý nápad, jak jsme brzo zjistili. Jenže to už byla na světě naše dcera, takže jsme to ještě nějaký čas všelijak lepili. Nakonec jsme se po pěti letech stejně rozešli a dohodli se na střídavé péči. Ta fungovala skvěle, dokud jsem si nenašel novou přítelkyni.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Mojí dceři je nyní jedenáct let, pomalu jde do puberty. Donedávna byly naše vztahy nadstandardní. Bývá vždycky týden u mě a týden u matky, ale bydlíme poměrně blízko od sebe, tak to má kousek do školy, vidí se s kamarádkami a stíhá dobře i kroužky.

Je stejně jako já sportovně založená, tak spolu trávíme hodně času venku – v létě na kole, paddleboardu nebo na túrách, v zimě jezdíme na hory a chodíme do bazénu. Vždycky to byla pohoda, jenže pak jsem potkal ženu, se kterou jsem začal na vážno chodit.

Napište i vy svůj příběh

Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Domluvili jsme se spolu, že domů ji vodit nebudu, když bude dcera doma, že ani jeden nevíme, jak dlouho vztah vydrží a nemá cenu do toho vtahovat dítě. Potkávali jsme se tedy v době, kdy byla dcera s matkou, nebo když měla jiné aktivity. Stále jsem se ale dceři věnoval, co to šlo.

Věděla, že se s někým potkávám, ale žádné podrobnosti jsem jí neříkal. Trochu kolem toho dělala ofrky, ale spíš jsme se tomu tématu ve společném čase vyhýbali. Po necelém roce vztahu ale moje přítelkyně navrhla, že by bylo fajn, kdybychom se někdy potkali ve třech, aby se s dcerou poznaly. „Můžeme třeba společně vyjet na kolo,“ navrhla.

Moc jsem pro to nebyl, ale nechal jsem se přesvědčit, že už je správný čas. Ale asi nebyl. Když jsem dceři řekl, že pojedeme na výlet s mojí známou, moc se na to netvářila a zkoušela vymýšlet různé důvody, proč nemůže. Nakonec ale souhlasila.

Příběh Jany: Nejsem si jistá, kdo je otcem mé dcery. Manžel o nevěře neví

Výlet se ale úplně nepovedl. Při seznámení se dcera mojí přítelkyni ani nepodívala do očí, a i když je slušně vychovaná, skoro ji nepozdravila. Celou cestu do toho šlapala a jela hrozně rychle před námi, na zastávkách se s námi nebavila, jen koukala do mobilu a dělala otrávené obličeje, když jsme na ni promluvili.

Moc jsme si to nebrali, nečekal jsem ostatně, že si padnou do náruče. Horší to ale bylo v dalších dnech, kdy nás přítelkyně pozvala na oběd. Ani tam ledy nepovolily. Dcera se v jídle jen porýpala, řekla, že je to hnusný, a pak se zavřela na záchodě, kde sjížděla sociální sítě.

Pár dní poté, mi přítelkyně plakala do telefonu, že našla ve své předsíni papírek se vzkazem: „Nech ho být, není to muž pro tebe!“, jehož autorkou podle ní byla moje dcera. Moc se mi to nezdálo, ale když jsem se jí na rovinu zeptal, tak mi to potvrdila a odsekla, že to je přece pravda.

Od té doby je doma docela dusno, dcera se hodně odtáhla. S přítelkyní se zase vídáme sami, když je dcera s mámou, nechceme dál tu situaci hrotit. Jenže vůbec nevíme, co bude dál. Stále doufám, že se hrany otupí a ona moji partnerku přijme, ale co když se to nestane? Nevím, jak se teď zachovat a bojím se, abych si k ní v její složitém věku nezavřel cestu.
Ludvík

Názor psycholožky čtěte na další straně.



Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu

Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...

Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka

Premium

Více než třetina populace trpí nedostatkem hořčíku, který se může projevovat svalovými křečemi, únavou i kardiovaskulárními potížemi. Koupit si hořčík v lékárně však není tak jednoduché, jak by se...

Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo

Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...

Týdenní horoskop: Váhy se dočkají vášně a Střelci lásky

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

22. září 2025

Příběh Ludvíka: Dcera nechce přijmout mojí přítelkyni, dělá jí naschvály

S manželkou jsme se brali mladí, nezkušení a v očekávání potomka. Nebyl to dobrý nápad, jak jsme brzo zjistili. Jenže to už byla na světě naše dcera, takže jsme to ještě nějaký čas všelijak lepili....

22. září 2025

Lázně jako cesta k dlouhověkosti. Podpoří duševní i fyzické zdraví

Bylo vám už padesát a cítíte, že by vaše tělo uvítalo důkladný restart? Vsaďte na pobyt v lázních, který kromě regenerace a prevence nemocí podporuje také „zdravé stárnutí“. Poradíme, jak si vybrat...

22. září 2025

Ráno zima, odpoledne léto. S přechodovou bundou tyto dny zvládnete

Ráno chladno a odpoledne teploty, které si nezadají s těmi v předešlých měsících. Řeč je o babím létě, které klepe na dveře. Rozmary počasí můžete vyřešit přechodovou bundou, která zaručí tepelný...

22. září 2025

Ráda pracuji s muži, mají disciplínu. Ženy se často vymlouvají, říká naturopatka

Premium

Naturopatka Irena Hončlová propojuje znalosti z bylinkářství a výživy se zkušenostmi ze světa farmacie. Vysvětluje, proč ženy v menopauze nemusí zůstat odkázané jen na hormonální léčbu, jakou roli...

22. září 2025

Přechod z léta do podzimu bez splínu a únavy. Pomohou vám tyto rady

Závěr léta bývá pro mnoho lidí náročný. Po dovolených přichází návrat do práce, ubývá světla a první chladné dny mohou přinést splíny i únavu. Poradíme vám, jak toto těžké období zvládnout.

22. září 2025

Dunajské vlny

Dunajské vlny
Recept

Střední

90 min

Tímto receptem uspokojíte chutě na sladké.

Jak reagovat, když přistihnete dítě u porna? Zákaz nefunguje, tvrdí psycholožka

Premium

Žijeme a vychováváme děti v paralelním světě fyzické a virtuální reality. Psycholožka Radka Kůřilová v rozhovoru pro Magazín Víkend DNES nejen rodičům a učitelům radí, jak být co nejlepším průvodcem...

21. září 2025

Osm z deseti lidí resuscitují v Praze laici. Ve světě dva z deseti. Záchranářka vypráví

Premium

Jen tak se nevidí, aby práce někoho pohltila tolik jako tuto pohlednou ženu. Podle ní dávno neplatí, že ke zdravotnické záchranné službě se nikdo nehrne, jako tomu bylo za časů seriálu Sanitka. Pro...

21. září 2025

Rituály novoluní získají na síle. Druhé setkání Luny a Slunce v Panně

Noční obloha 21. září 2025 odhalí vzácný jev – druhé novoluní v Panně v jednom jediném roce. Tento mimořádný okamžik, kdy se Slunce a Luna znovu spojí v zemském znamení, přináší nebývalou sílu, která...

21. září 2025

Partnera nic nezajímá. Společné aktivity navrhujte zlehka

Děti vyrostly a najednou je víc času. Jeden z partnerů by rád zkoušel nové věci, druhý si raději hoví na gauči. Rozdíl, který dřív nebyl tak vidět, vystoupil na povrch. Co s tím?

21. září 2025

Býci se rozhoupou, Váhy zariskují. Podzimní tarotskop pro jednotlivá znamení

Podzim letos více než kdy jindy přinese tlak na dokončení rozdělané práce. Na romantiku to letos bohužel nevypadá. Pojďme se tedy podívat na to, jaké divoké řeky budou muset jednotlivá znamení...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.