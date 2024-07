Příběh Ondřeje: Moje přítelkyně mi organizuje život, asi to nedám

Skoro rok jsme spolu jen chodili, vídali se párkrát za týden, jeli na víkend, pak na dovolenou. Všechno bylo super. Nejsem moc zdatný v cizích jazycích a jsem i maličko neprůbojný, takže mi bylo docela po chuti, že všechno vždycky zařizuje a domlouvá ona. Je v tom fakt dobrá. Imponovalo mi, jak si ví vždycky rady.

Jenže pak jsem jí nabídl, aby se ke mně nastěhovala, že ušetříme víc peněz a její garsonku můžeme zatím pronajímat. Moc se jí to líbilo a než jsem se nadál, bydlela u mne. Byl jsem celkem rád, že se začala zajímat o to, jak co v bytě vylepšit. Uznávám, že jsem se o to tak moc nestaral, nebyla to moje priorita.

Pak to začalo trochu lézt do peněz, třeba taková rekonstrukce koupelny, ale uznávám, že to bylo potřeba. Když však začala s tím, že bych měl přestat kouřit, omezit alkohol a změnit jídelníček, začala mi v hlavě blikat červená kontrolka.

Je mi 34 let a co jsem odešel od rodičů, dělám si vždycky, co chci, a nikdo mi neříká, co smím a nesmím. Trochu jsme se kolem toho s přítelkyní chytli, ale uznala, že mám pravdu a vzala zpátečku. Nějaký čas pak byl klid.

Teď před létem ale zase začala dělat dusno. Prý je potřeba naplánovat si dovolenou. Oznámila mi mimo jiné, že v červenci jedeme na týden na chalupu k jejím rodičům, protože je potřeba udělat dřevo na zimu a táta už na to sám nestačí. Je tam prý i potřeba udělat nějaká údržba. Když jsem namítl, že na chalupu klidně zajedu na víkend, ale týden je moc a mám jiné plány, tak byl oheň na střeše. I na slzy došlo. A to jsem si jen dovolil poznamenat, že s dřevem by mohl pomoci i její dospělý bratr a jeho synové.

Také dovolenou nám naplánovala tak, jak jsem si nepředstavoval. Prý je z práce děsně vyšťavená a potřebuje relax all inclusive u moře, že budu nadšen. Já teda raději jezdím na dovolenou individuálně autem, poznávám nová místa a rozhoduju se operativně. Ležení na pláži není nic pro mě. Snažil jsem se jí navrhnout, ať jede s někým jiným. Že společně podnikneme něco jiného, ale to zas bylo zle.

Taky mi oznámila, že si mám zavolat k praktikovi a domluvit si preventivní kontrolu, protože o sebe dostatečně nedbám a že by mě měl poslat i na metabolické vyšetření a kdesi cosi. I očkování proti tetanu je třeba zkontrolovat a chtělo by to popřemýšlet o klíšťovce. Je to sice hezké, že má o mě starost, ale jsem dospělý a chci si tyto věci zařizovat sám. I když, uznávám, prevenci jsem nikdy nijak neřešil.

Přijdu si někdy vedle ní jako malý kluk, jenže ona není moje máma, ale přítelkyně. Když něco takového i v žertu řeknu, hned se vzteká a uráží a vyčte mi, že jsem nevděčný a měl bych být rád, že je tu ona a postará se o moje blaho. Jenže ono to je spíš takové peklíčko. Už jen čekám, kdy mi řekne, abych si našel jiné kamarády, že ti stávající nejsou pro mě vhodní…

Nevím, co dělat. Jinak nám to celkem klape, je to hodná ženská, v posteli vše ok a vlastně by byla naprosto dokonalá, kdyby do mě tolik „nevandrovala“. Nechci se rozcházet, ale nevím, jak dlouho se to dá vydržet.

Ondřej

