Příběh Anety: Po 10 letech inkluze už nemůžu. Ze školství chci úplně odejít

Učím na druhém stupni základní školy a svou práci jsem vždy považovala za poslání. Hrdě jsem říkávala: Jsem učitelka. Po deseti letech, kdy skloňujeme slovo „inkluze“, jsem ale vyčerpaná a poprvé vážně přemýšlím, že ze školství odejdu. Ne proto, že bych odmítala děti se speciálními potřebami. Přestávám věřit systému, který slibuje podporu všem, ale učitele i žáky často nechává, aby si poradili sami.
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Když jsem kdysi dávno po promoci začínala učit, měla jsem strach. Kdo by se nebál do „jámy lvové“, do třídy plné dospívajících? Brala jsem jako výzvu je dokázat zaujmout, něco je naučit. Brzy jsem ale zjistila, že mě práce baví a díky tomu to není tak těžké. Měla jsem ráda ten okamžik, kdy dítě konečně pochopilo látku, se kterou dlouho zápasilo, nebo když se do diskuse zapojil i někdo, kdo se obvykle držel stranou. Prostě učení mě plně pohltilo.
Snadné povolání to nikdy nebylo. Přesto jsem měla pocit, že dává smysl. Dnes si tím ale nejsem jistá, z některých hodin odcházím s bušícím srdcem, třesoucíma se rukama a jedinou myšlenkou: Tohle už dlouho nevydržím.
Inkluze na papíře a ve skutečné třídě
Nechci, aby můj příběh vyzněl tak, že se řadím k těm, kteří říkají, že některé děti do běžných škol nepatří. Chápu velmi dobře význam inkluze a souhlasím s tím, že dítě nemá být automaticky vyčleněno jen proto, že se nějakým způsobem liší. Vím, samozřejmě, že inkluze neznamená pouze začleňování dětí s poruchami učení, chování nebo se zdravotním omezením. Jako pedagog moc dobře vím, že podporu mohou potřebovat i mimořádně nadaní žáci, děti s odlišným mateřským jazykem nebo ty, které procházejí složitou rodinnou situací. Každé dítě má právo na vzdělání a na respektující zacházení. O tom se nechci přít.
Jenže mezi krásnou myšlenkou a každodenní realitou ve třídě zeje obrovská propast. V jedné třídě mám téměř třicet dětí. Několik z nich má přiznaná podpůrná opatření, další na vyšetření teprve čekají a minimálně dvě podle mého názoru pomoc potřebují, ale jejich rodiče jakékoli doporučení odmítají. Každé z těchto dětí má jiné potřeby. Jedno potřebuje častější přestávky, druhé přesné a krátké instrukce, třetí individuální tempo a čtvrté nesnese hluk. Říkáte si: „Však je tam asistent pedagoga, ne?“ Asistent pedagoga je přítomen jen v některých hodinách. Ani tehdy ale nemůže být na několika místech současně.
Nedávno jsem měla připravenou hodinu, na kterou jsem se opravdu těšila. Žáci měli pracovat ve skupinách, diskutovat a společně dojít k řešení zadaného úkolu. Jenže jeden chlapec hned na začátku odmítl pracovat. Chodil po třídě, pokřikoval na ostatní, bral jim pomůcky a reagoval výbušně na každé upozornění. Než se mi ho podařilo alespoň částečně zklidnit, byla polovina hodiny pryč. Zbytek třídy se už, pochopitelně, nesoustředil, z hodiny se stala volná zábava.
Navíc se stalo, že jedna dívka seděla se zacpanýma ušima a nakonec se rozplakala. Právě ona patří mezi děti, které velmi špatně snášejí hluk a nepředvídatelné situace. Později mi řekla, že se na některé hodiny bojí chodit, protože nikdy neví, co se ve třídě stane. Je chytrá, pečlivá a chtěla by se učit. Přesto i ona doplácí na prostředí, které má být údajně nastavené tak, aby vyhovovalo všem.
Četla jsem nedávno článek o vysoce citlivých dětech. Nejde o rozmar ani o módní výmysl. Některé děti skutečně mnohem intenzivněji vnímají hluk, napětí a chaos. Jak je ale máme chránit, když vedle nich sedí spolužáci, kteří potřebují prostor, pohyb a intenzivní individuální vedení? Kde je v takové chvíli inkluze pro ně?
Učitel nemůže být na třiceti místech najednou
Od učitele se očekává, že bude současně vykládat látku, udržovat pozornost třídy, diferencovat zadání, předcházet konfliktům, pracovat s emocemi dětí, komunikovat s asistentem a vytvářet bezpečné prostředí. Zároveň má stihnout probrat učivo, hodnotit spravedlivě a ideálně ještě individuálně rozvíjet každého žáka. Na papíře to zní správně. Ve třídě, v práci, je to někdy téměř nemožné.
Nemohu se prostě dvacet minut věnovat dítěti, které právě prožívá silný afekt, a zároveň kvalitně učit dalších osmadvacet žáků. Nemohu doprovodit jedno dítě na chodbu a přitom zajistit, aby se ve třídě nic nestalo. Nemohu během jediné hodiny připravit několik různých úrovní práce a každému průběžně poskytovat individuální podporu. Chápete? Není to v mých silách. Když se věnuji dítěti, které má největší potíže, zanedbávám ostatní. Když pokračuji ve výuce, mám pocit, že jsem selhala vůči němu. Ať udělám cokoli, někdo zůstane stranou.
Nejhorší je, že se ve mně začíná hromadit vztek, který vůbec nechci cítit. Vím, že za to děti nemohou. To problematické si většinou nevybralo své obtíže, rodinné zázemí ani způsob, jakým reaguje na stres. Často je samo nešťastné a ve třídě opakovaně zažívá neúspěch. Jenže pochopení samo o sobě nestačí. Nepomůže mi ve chvíli, kdy se rozpadá další hodina a já se snažím zabránit tomu, aby konflikt přerostl ve fyzickou potyčku. Nepomůže ani spolužákům, kteří se nemohou soustředit nebo se ve třídě necítí bezpečně.
Vadí mi, že jakákoli kritika současné podoby inkluze bývá někdy vykládána jako bezcitnost vůči dětem. Přitom právě každodenní zkušenost ukazuje, že špatně zajištěná inkluze může ubližovat všem. Dětem se speciálními potřebami, jejich spolužákům i učitelům.
Po vyučování vyplňuji dokumentaci, upravuji materiály, odpovídám rodičům a řeším, jak napravit situace, které během dne vznikly. Někteří rodiče jsou skvělí a spolupracují. Jiní ale jakoukoli připomínku k chování svého dítěte považují za útok. Slyším, že neumím učit, nedokážu dítě zaujmout nebo nerespektuji jeho potřeby. Málokdo se ptá, jak mám jeho potřeby naplnit ve třídě s téměř třiceti rozdílnými žáky. Domů se vracím vyčerpaná. V hlavě si přehrávám konflikty a přemýšlím, co jsem měla udělat jinak. Ráno se někdy probudím s úzkostí, protože vím, která třída mě čeká. O víkendu opravuji práce a připravuji několik verzí úkolů. Stále mám přitom pocit, že to nestačí.
Učit jsem chtěla odjakživa. Nešla jsem do školství kvůli penězům ani prázdninám, jak nám někteří lidé stále podsouvají. Chtěla jsem dětem něco předat. Jenže dnes stále méně učím a stále více řeším situace, na které nemám dostatek času, podpory ani odborného zázemí. Možná jsem jednoduše vyhořela. Možná už nejsem tak trpělivá jako dřív. Přesto si nemyslím, že je problém jen ve mně. Stejné vyčerpání vidím i u kolegů. Někteří už odešli, další o tom mluví a ti zbývající se snaží vydržet alespoň do konce školního roku.
Inkluzi nechci rušit. Chci, aby konečně fungovala i v praxi. Aby ve třídách nebylo tolik dětí, asistenti byli skutečně dostupní a existovala místa, kde by dítě mohlo část výuky absolvovat v klidnějším prostředí. Aby školy měly dost psychologů, speciálních pedagogů a dalších odborníků. A aby se přiznalo, že běžná třída nemusí být za všech okolností nejlepším prostředím pro každé dítě. Už ale nevěřím, nedočkám se. Zatím jsem výpověď nepodala. Čím dál častěji si však prohlížím pracovní nabídky mimo školství a představuji si, jaké by bylo jít ráno do práce beze strachu.
Jenže potom přijde dítě, které mi řekne, že díky mně konečně něco pochopilo, a já zase začnu pochybovat. Mám odejít a zachránit samu sebe, nebo se ještě jednou pokusit vydržet?
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