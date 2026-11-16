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Příběh Adély: Přítel mě skrývá před svými dětmi. Ještě jsem je neviděla

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Když jsem před rokem a půl na jedné vernisáži poznala svého současného partnera, připadala jsem si jako princezna v pohádce. Zahrnoval mě pozorností, byl vtipný, galantní a zralý. Bylo nám spolu dobře a začali jsme spolu chodit. Jenže za nějaký čas se ukázalo, že jeho minulý život může být pro náš rozvíjející se vztah nečekanou překážkou.
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Ilustrační snímek

Přítel přede mnou od začátku nic neskrýval. Řekl mi, že je tři roky rozvedený a z manželství má dvě děti, desetiletou dceru a sedmiletého syna. Sama potomky zatím nemám, ale vždycky jsem je chtěla, takže mě jeho otcovská role nijak neodradila. Naopak mi imponovalo, jak zodpovědně k rodičovství přistupuje. S bývalou ženou mají střídavou péči po týdnu a přítel se dětem ve svých dnech věnuje na sto procent.

Zpočátku jsem plně respektovala jeho přání postupovat pomalu. Vysvětlil mi, že dětem nechce motat hlavy, dokud si nebudeme stoprocentně jistí, že to mezi námi má budoucnost. To mi přišlo rozumné a vlastně hrozně ohleduplné. Jenže nedávno jsme oslavili roční výročí a situace se neposunula ani o milimetr.

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Náš vztah funguje v přísně nalinkovaném dvoutýdenním cyklu. Jeden týden je dokonalý partner – chodíme na večeře, do kina, jezdíme na výlety, trávíme spolu noci u mě nebo u něj. Jakmile ale nastane pondělní odpoledne a on přebírá děti, jako bych pro něj přestala existovat.

Nesmím se ani přiblížit k jeho bytu. Když si u něj náhodou zapomenu oblíbený svetr nebo krém v koupelně, partner všechno pečlivě sbalí do tašky a přiveze mi to, aby doma nezůstala jediná stopa mé přítomnosti. Připadám si jako tajná milenka, kterou je potřeba před rodinou zamést pod koberec.

Během jeho týdnů si jen občas napíšeme krátkou zprávu. Když mu večer zavolám, většinou to nezvedne a ozve se až pozdě v noci s omluvou, že usnul při uspávání dětí nebo dělali úkoly.

Letos na jaře jsem to téma poprvé otevřela napřímo. Řekla jsem mu, že ho miluji, vidím v našem vztahu smysl a ráda bych jeho děti poznala – třeba jen nezávazně někde venku jako tátova kamarádka nebo kolegyně. Přítel ale okamžitě znejistěl. Začal mi vysvětlovat, že dcera je hrozně citlivá a špatně nese rozvod. Pořád navíc doufá, že se s táta s mámou zase dají dohromady. „Kdybych jí teď představil tebe, zlomilo by jí to srdce,“ naléhal.

Chápala jsem to. Nechtěla jsem tlačit na pilu a tak jsem dál trpělivě čekala. Jenže čas plynul a důvody se jen měnily. V létě to nešlo, protože děti měly prázdninový režim a bylo by to pro ně moc změn najednou. V září začala škola a přítelův syn šel do první třídy, takže bych mu jen přidávala stres. Před měsícem zase měla holčička špatné známky a potřebovala klid na doučování. Začíná mi docházet, že nejde o děti, ale spíš o mého přítele.

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Před dvěma týdny jsem měla narozeniny, které bohužel vyšly přesně na polovinu jeho týdne s dětmi. Doufala jsem, že udělá výjimku – že se staví aspoň na půl hodiny s kytkou, nebo že nás vezme všechny tři na pizzu a sfoukneme svíčku společně.

Místo toho mi večer napsal zprávu: „Krásné narozeniny, lásko, v pondělí to pořádně oslavíme jen my dva.“ V tu chvíli jsem se v prázdném bytě rozplakala. Po víc než roce vztahu pro něj nejsem dost důležitá, aby mě začlenil do svého skutečného života.

V hlavě se mi začaly rojit černé myšlenky. Proč mě před nimi tak pečlivě tají? Bojí se reakce své bývalé ženy, se kterou možná nemá věci tak úplně uzavřené, jak tvrdí? Stydí se za mě? Nebo se mnou doopravdy nepočítá a jsem pro něj jen pohodlná společnice na volné týdny bez dětí?

Když jsem mu to v slzách vyčetla, poprvé na mě vyjel. Prý na něj tlačím, ničím naši pohodu a chovám se sobecky, když neberu ohled na psychiku jeho dětí. Zůstala jsem jako opařená. Já, která rok poslušně čeká v koutě a přizpůsobuje svůj život jeho kalendáři, jsem ta sobecká? Mám ho moc ráda a nechci náš vztah zahodit. Ale představa, že budu další rok žít jako utajovaný duch, který má právo na existenci jen každý druhý týden, mě ničí.
Adéla

Názor psycholožky čtěte na další straně.



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